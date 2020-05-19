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日本、友邦齊力替台灣發聲　WHA視訊品質糟透…挺台直接被打斷

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▲▼世界衛生組織（WHO）位於日內瓦的總部。（圖／路透）

▲世界衛生組織位於日內瓦的總部。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾、倫敦19日專電

第73屆世界衛生大會（WHA）18日登場，首日除美國強勢支持台灣外，日本也提到台灣，此外，宏都拉斯、 馬紹爾群島等多個友邦更堅定力挺台灣。但可惜大會網路技術問題不斷，多國發言受影響。

世界衛生大會視訊會議於日內瓦時間18日中午12時登場。今年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球，WHA首度以視訊會議形式舉行，但世界衛生組織（WHO）連續第4年未邀台灣。

雖然WHO拒台灣於門外，但首日大會上為台執言聲浪高，其中美國衛生部長艾薩（Alex Azar）強勢發言最受矚目。艾薩表示，台灣作為觀察員參與世界衛生大會非常重要，台灣能帶來有助益的防疫觀點，並介紹足以作為典範的應對措施。

艾薩指出，台灣2016年舉行公平自由選舉幾個月後，WHO就阻礙台灣參與WHA（指台灣自2017年起未受邀） 。台灣2300萬人的健康，絕對不能為了傳達一個政治訊息而被犧牲。他另暗指中國的疫情資訊不透明，讓許多人付出生命代價。

▲▼美國衛生部長艾薩（Alex Azar）。（圖／路透）

▲美國衛生部長艾薩強勢挺台。（圖／路透）

在友邦方面，包括宏都拉斯、海地、巴拉圭、馬紹爾群島、諾魯、貝里斯、瓜地馬拉、聖文森及尼加拉瓜等友邦均發聲呼籲邀請台灣參與WHA。不過由於今天大會網路技術問題不斷，許多國家未必能完整呈現發言。其中宏都拉斯表示，隨疫情蔓延國際必須加強合作與團結，包括採取成功行動的所有國家，例如台灣已成為許多成員國的榜樣。

宏都拉斯毫不懷疑，WHO和會員國將從台灣的經驗中受益匪淺。海地呼籲，當前全球團結較以前更重要，應將台灣納入參與WHO的討論，更希望台灣不只以觀察員身分參與。 巴拉圭發言時指出，目前衛生系統依舊脆弱，所有相關方參與很重要，希望讓台灣以觀察員參與WHA 以共同抗疫保護人民生命。

馬紹爾群島提到，需要邀請台灣參WHA及WHO，以終止影響全球衛生的不公平對待。儘管台灣在防疫方面做出很多貢獻，但若沒有積極參與WHO，可能成為全球公衛缺口，現在中華民國台灣再次被認為是重要夥伴，全球所有國家應合作打造一個更健康未來。

諾魯說，2019冠狀病毒是當前面對最大挑戰，感謝合作夥伴提供的支持，特別是中華民國台灣在應對這場危機所取得的成功不容忽視，促進包容性及國際合作是戰勝這場疫情的關鍵。史瓦帝尼強調，台灣無法參加WHO將造成防疫缺口 進而影響全球。疫情出現時，台灣除即時建立集中透明管控系統，採取入境者隔離措施，適當分配個人防護設備，還向美國、拉美及加勒比海國家捐助防護物資，是專業的合作夥伴。

史國不能允許政治問題影響防疫，強烈支持台灣以觀察員身分參與WHA。瓜地馬拉表示，支持台灣參與WHO及專家活動，及以觀察員身分參與WHA。特別感謝台灣提供援助，瓜國與台灣站在一起。 聖文森因發言時間超出2分鐘太多，數度遭大會打斷，最後僅指出，台灣應對防疫成效顯著，應該要能參與WHA，世衛一再呼籲國家團結，聖國對此表示同意。

今年是WHA首次視訊大會，各國連線發言時，歐洲大陸國家品質尚可，南美洲、非洲或太平洋島國多半是斷斷續續，有些國家不熟悉視訊操作；有些在連線後才匆匆佈置背景；有些只聞其聲、不見其人；有些則是只見其人，聽不到聲音，問題相當多。

包括貝里斯、聖露西亞及尼加拉瓜與日本一樣，因網路技術問題，連線聲音品質太差，有些僅可斷斷續續聽到提到台灣，會議主持者只好打斷部分國家發言，留待後續再連線。 WHA首日大會迄發稿時已進行13小時馬拉松會議， 尚未結束。

 
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