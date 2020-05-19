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台灣遭WHA拒於門外　日網友創新詞「AHO」怒嗆世衛　PTT笑翻：有創意！

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▲▼習近平。（圖／ETtoday資料照）

▲中國國家主席習近平替第73屆世界衛生大會開幕致詞。（圖／ETtoday資料照）

記者王佩翊／綜合外電報導

第73屆世界衛生大會（WHA）18日召開視訊會議，中國國家主席習近平獲邀開場致詞，他提到，中國大陸對疫情抱持「公開、透明、負責任」的態度，及時向世衛通報，並大讚譚德賽領導世界衛生組織「有重大貢獻」。儘管台灣的防疫成績亮眼，取得多國力挺支持，然而最後仍然無法獲邀參加，讓全球網友忍不住替台灣說話。日本網友更發揮創意在論壇5ch上大嗆WHO是「AHO（日文中意指笨蛋）」，笑翻台灣網友。

習近平18日晚間透過視訊在WHA開場致辭表示，中國將會在兩年內提供世界衛生組職20億美元的國際援助，用以支援受疫情影響的國家。除此之外，習近平也表示，中國在面對疫情時，自始至終都抱持著公開、透明、負責任的態度，毫無保留地向各國分享防疫經驗，並有力地扭轉疫情局勢。習近平更在致詞中大大讚揚，「譚德塞為推進國際抗疫合作與領導世衛組織，作出了巨大貢獻。」

▲▼譚德塞出席WHA視訊會議。（圖／路透）

▲譚德塞出席WHA視訊會議。（圖／路透）

WHA連續4年未邀請台灣與會，衛福部長陳時中18日在記者會上證實，台灣的確沒有收到邀請函，將會對此遞交抗議函。另外外交部長吳釗燮也批，WHO漠視台灣2300萬人民的健康人權，同時表達高度遺憾與強烈不滿。

台灣的防疫表現全世界有目共睹，因此對於台灣無法參加世界衛生大會，各國網友也紛紛站出來說話。日本大型論壇5ch的網友更是直接大嗆，「根本是CHO吧」、「現在的WHO，不參加的國家才是贏家」、「政治X，錢O（意旨WHO非因政治因素拒絕讓台灣出席，而是為了獲得中國的資金援助」、「人類的敵人，中國&WHO」、「明天起請改名叫AHO」。其中網友自創「AHO（日文アホ為笨蛋）」一詞，嘲諷WHO，相關反應被轉載至PTT後也被台灣網友大讚，想出AHO的網友太有創意，意外引發笑點。

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