板橋惡霸「大吃母女丼」！國三女懷孕被逼下嫁　忍7年家暴…鐵鎚敲死夫

▲鄧如雯不堪長期家暴，忍無可忍殺了丈夫（圖／報系資料照，下同）

圖、文／CTWANT

日前知名主持人于美人舉了3名偉大媽媽的例子寫下，「每一次進步的法案都是踩著孩子的頭顱向上，把悲傷留給自己。」感動萬人，可想而知每條法案的推動，背後都有一個令人悲傷的故事。回顧1993年「鄧如雯殺夫案」，鄧如雯被性侵生子，媽媽、妹妹也遭丈夫伸狼爪，最後忍無可忍殺了對方；此案促進《家庭暴力防治法》通過，使得台灣成為亞洲第一個擁有家庭暴力防法與民法保護令的國家。

鄧如雯的丈夫林阿棋是早年板橋一帶惡霸，曾被列入流氓名單而管訓，之後經營殯葬業。林阿棋在婚前常常多次性侵經營檳榔攤的鄧母，還對鄧母、鄧父施暴，行徑相當囂張；趁著鄧母被打到住院期間，林阿棋居然對年僅15歲的鄧如雯下手，導致鄧如雯懷孕，最後被迫下嫁。

▲鄧如雯眼神，看起來相當無助。

▲鄧如雯挽著父母親的手，對關心她的大眾致謝。

鄧如雯嫁過去後，飽受林阿棋的虐待，不堪毆打時常跑回娘家避難；沒想到林阿棋居然跑到家中，把鄧父吊起來毒打，或者把瓦斯桶打開等威脅，而這樣恐怖的日子持續了7年。1993年10月27日，鄧如雯得知林阿棋性侵妹妹未遂，加上長年來的家暴，終於忍無可忍，趁對方喝酒醉後，用鐵鎚、水果刀把他殺死。

一審，鄧如雯被判處5年6個月有期徒刑；婦女團體提起上訴，要求仿照美國羅瑞娜（Lorena Bobbitt）閹夫案。二審審理期間，三軍總醫院精神科出具鄧如雯案發時精神極度耗弱鑑定證明；法官審理後認定，鄧如雯顯然處於短暫而似失智性的低度偏差化行為，縱使鄧如雯案發後能清楚陳述案件細節，也符合精神耗弱條件，因此改判3年有期徒刑。

鄧如雯在監獄中，表現良好，服刑一年半出獄，之後改名並帶著小孩遠走高飛。事件經過大篇幅報導後，社會開始重視家庭暴力問題，針對「清官難斷家務事」等舊有觀念進行檢討；此案也促進了《家庭暴力防治法》於1998年6月24日立法通過，使台灣成為亞洲第一個有家庭暴力防治法與民法保護令的國家。

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