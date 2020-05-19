　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

反駁報復說！蓬佩奧坦承「建議開除督察長」：不知他在調查我

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）反駁「報復說」，聲稱不知遭開除的前督察長正在調查自己。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國務院前督察長利尼克（Steve Linick）突遭開除，據傳被革職前正在調查國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是否濫權，要求助理處理遛狗等私人事務。蓬佩奧18日證實建議川普開除利尼克，但是因為對方工作表現不佳。他聲稱不知道調查的存在，此舉絕非報復行為。川普也出言辯護，指出蓬佩奧可能是忙著和金正恩談話，才會要求助理遛狗。

國務院前督察長利尼克突然遭到總統開除，卻沒有說明原因。2名國會官員披露，他被革職前正在調查蓬佩奧是否濫權，要求助理處理私人事務，包括溜狗、領回乾洗衣服、為他和妻子預約餐廳等，疑似因此遭受報復。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓬佩奧（Mike Pompeo）證實，他向總統川普建議開除利尼克，但是是因為對方工作表現未達預期。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧18日向《華盛頓郵報》證實建議川普開除利尼克，因為對方工作表現未達預期，但卻沒有透露具體事由，「他應該做的是讓我們變得更好。」他強調，自己根本不知道調查事件，所以此舉不是報復行為，不願回應「毫無根據的指控」。

國務次卿布拉托（Brian Bulatao）表示，國務院內部官員對於「利尼克調查草案遭媒體洩漏」一事感到擔憂。他說，雖然沒有證據指出利尼克應該對此負責，但利尼克拒絕把調查資訊交給「廉政與效率監察長辦公室理事會」（CIGIE）。Axios報導，眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）於18日發布聲明表示，利尼克同時也在調查川普政府試圖未經國會批准，將武器販售給沙烏地阿拉伯。

▲ 川普公開抨擊中國未能阻止疫情況散 （圖／路透）

▲川普表示，蓬佩奧可能忙著和金正恩或習近平談話，才會開口要求助理遛狗。 （圖／路透）

另據《路透社》、《韓聯社》報導，川普被問及此事時表示，並不知道調查一事，「這個人（蓬佩奧）應該要和大國協調戰爭與和平，但民主黨和假新聞媒體卻對於一個幫他們遛狗的人很感興趣……也許他正忙著跟金正恩談判核武，所以他可能會說『可以請你幫我遛狗嗎？你介意幫我遛狗嗎？我正在跟金正恩說話。』」

川普還提到，蓬佩奧也可能忙著和中國國家主席習近平討論疫情的破壞與賠償問題。他希望國務卿更專心在工作而非瑣事之上，「我寧可讓他和某個世界領導人通話，而不是讓他洗碗盤……你知道這聽起來有多愚蠢嗎？真是令人難以置信。」

►美國務院督察長疑遭川普報復　丟官前正調查「蓬佩奧濫權」使喚助理遛狗

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
「南部姜先生」集6千萬點換哈雷　友秀簡訊證實領車：他去環島了
快訊／連續12天零確診！國內無新冠本土病例37天
LIVE／陳時中透露有望連12天+0　指揮中心最新說明
快訊／台南闖紅燈撞死女騎士　肇逃男駕駛投案了
88萬粉絲團突憑空蒸發！　486先生認了：昨晚就異常
韓國瑜確定不出席520就職大典　「非常忙碌」要留在高雄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO點頭了！同意調查疫情應對…卻避開「病毒關鍵問題」

火箭險擊「美國駐巴格達大使館」！警報器狂響…暫未傳傷亡

白宮發言人證實！川普「服用奎寧防疫」還稱：很多醫生也在吃

「讓整個國家失望！」白宮貿易顧問痛批CDC　雙方火藥味超濃

2少女同框1男…現身偏僻郊外　畫面流出被父兄「榮譽謀殺」槍斃慘死！

首度表態！印度加入提案　促「全面調查WHO應對疫情作為」

英國20％病患「住院期間意外染疫」！醫護太缺防護裝備…無症狀傳開病毒

WHA登場！《彭博》：中國面臨「台灣參與、疫情處理」2大難題

防疫挨批！川普巨砲反擊「歐巴馬非常無能」　白宮貿易顧問也幫腔

女嬰「離奇陳屍」資源回收場！警方曝「她才剛出生」…急追生母下落

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

疫情下的政府制度大啟示－－永遠不要讓一場嚴重的危機浪費掉

日本外交藍皮書首度公開明記「一貫支持台灣參加WHA」！

反駁報復說！蓬佩奧坦承「建議開除督察長」：不知他在調查我

提時任WHO秘書長「不甩中國果斷處理SARS」　川普4頁信指名轟炸譚德塞！

福斯新聞罕見批「奎寧抗疫」　川普怒：你們已經和以前不一樣了

日厚生勞動相公開為台發聲！批WHO「未邀台灣與會」：不該造成地理空白！

WHO私下邀中美演說「只有習近平答應」　川普冷拒絕…拒營造團結假象

「#IndonesiaTersera」成熱門標籤！印尼防疫政策反覆　醫護人員怒了

快訊／日本福島海域規模5.3地震　東電啟動福島核電廠安全檢測

WHO點頭了！同意調查疫情應對…卻避開「病毒關鍵問題」

趙孟姿挺「6月孕肚」水上活動！　下衣失蹤「狂露神級美腿」被拍…粉絲：太誇張了

梅復興／外購壓倒自製？迎「死神」無人機的多層意涵

北市酒店最快21日解封...社交距離難維持？　陳時中回應了

玖壹壹新代言又＋1　廣告場景「絕美0死角觀賞101」地點曝光！

金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

台中「5車連環撞」！黑車側翻2人輕傷　賓士男酒測超標

「連止」奏效！新冠肺炎連37天無本土個案　增至401人解隔離

Honda HR-V台灣將推新車型救買氣　RS版現身能源局油耗測試報告

快訊／連續12天零確診！國內無新冠本土病例37天

大陸拍到「古代神獸」　一雄一雌相伴密林散步…18秒高清影片洩出！

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

國際熱門新聞

川普下最後通牒！提WHO忽略台灣包庇中國　威脅凍結金援

5m巨鱷攻擊17歲女卻留「超完整屍體」　原因曝

台人遭「馬尼拉黑警」搶劫　亮槍逼上車

莫德納疫苗出現免疫反應　問世時間表曝光

中國制裁澳洲　對大麥課重稅

印度神童預言：12月會有更大災難

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」

WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

川普稱每天「吃奎寧防疫」專家主播打臉

班禪喇嘛失蹤25年　美國務卿籲公開

WHA獨漏台灣！日知名專家批WHO：令人不齒

蓬佩奧譴責WHO：排除台灣　再次損害信譽

台包機助日人返國　日網友超感動

25國將參加！環太平洋軍演8月舉行「中國二度未受邀」

更多熱門

相關新聞

提時任WHO秘書長果斷處理SARS　川普4頁信狂轟譚德塞

提時任WHO秘書長果斷處理SARS　川普4頁信狂轟譚德塞

WHA世界衛生大會18日召開後，WHO秘書長譚德塞與中國領導人習近平一番互讚言論，引起美國總統川普的強烈不滿，台灣時間19日突在推特上發出長達4頁的炮轟信，信中提到譚德塞自疫情爆發以來失職之處，在信件結尾更提及當年SARS疫情，時任WHO秘書長布倫特蘭德（Harlem Brundtland）不顧政治因素，果斷處理SARS疫情。

福斯新聞罕見批川普「奎寧抗疫」

福斯新聞罕見批川普「奎寧抗疫」

WHO私下邀中美演說　川普冷拒絕

WHO私下邀中美演說　川普冷拒絕

川普下最後通牒！提WHO忽略台灣包庇中國　威脅凍結金援

川普下最後通牒！提WHO忽略台灣包庇中國　威脅凍結金援

人行：深入展開數位央行建設

人行：深入展開數位央行建設

關鍵字：

北美要聞國務院國務卿蓬佩奧督察長利尼克川普

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面