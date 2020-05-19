反駁報復說！蓬佩奧坦承「建議開除督察長」：不知他在調查我

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）反駁「報復說」，聲稱不知遭開除的前督察長正在調查自己。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國務院前督察長利尼克（Steve Linick）突遭開除，據傳被革職前正在調查國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是否濫權，要求助理處理遛狗等私人事務。蓬佩奧18日證實建議川普開除利尼克，但是因為對方工作表現不佳。他聲稱不知道調查的存在，此舉絕非報復行為。川普也出言辯護，指出蓬佩奧可能是忙著和金正恩談話，才會要求助理遛狗。

國務院前督察長利尼克突然遭到總統開除，卻沒有說明原因。2名國會官員披露，他被革職前正在調查蓬佩奧是否濫權，要求助理處理私人事務，包括溜狗、領回乾洗衣服、為他和妻子預約餐廳等，疑似因此遭受報復。

▲蓬佩奧（Mike Pompeo）證實，他向總統川普建議開除利尼克，但是是因為對方工作表現未達預期。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧18日向《華盛頓郵報》證實建議川普開除利尼克，因為對方工作表現未達預期，但卻沒有透露具體事由，「他應該做的是讓我們變得更好。」他強調，自己根本不知道調查事件，所以此舉不是報復行為，不願回應「毫無根據的指控」。

國務次卿布拉托（Brian Bulatao）表示，國務院內部官員對於「利尼克調查草案遭媒體洩漏」一事感到擔憂。他說，雖然沒有證據指出利尼克應該對此負責，但利尼克拒絕把調查資訊交給「廉政與效率監察長辦公室理事會」（CIGIE）。Axios報導，眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）於18日發布聲明表示，利尼克同時也在調查川普政府試圖未經國會批准，將武器販售給沙烏地阿拉伯。

▲川普表示，蓬佩奧可能忙著和金正恩或習近平談話，才會開口要求助理遛狗。 （圖／路透）



另據《路透社》、《韓聯社》報導，川普被問及此事時表示，並不知道調查一事，「這個人（蓬佩奧）應該要和大國協調戰爭與和平，但民主黨和假新聞媒體卻對於一個幫他們遛狗的人很感興趣……也許他正忙著跟金正恩談判核武，所以他可能會說『可以請你幫我遛狗嗎？你介意幫我遛狗嗎？我正在跟金正恩說話。』」

川普還提到，蓬佩奧也可能忙著和中國國家主席習近平討論疫情的破壞與賠償問題。他希望國務卿更專心在工作而非瑣事之上，「我寧可讓他和某個世界領導人通話，而不是讓他洗碗盤……你知道這聽起來有多愚蠢嗎？真是令人難以置信。」

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