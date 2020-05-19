白宮發言人證實！川普「服用奎寧防疫」還稱：很多醫生也在吃

▲美國總統川普表示，自己正在服用奎寧，防止感染新冠肺炎。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普宣稱抗瘧疾藥物「奎寧」（hydroxychloroquine）可望治療新冠肺炎，他18日表示，自己每天按時服用「奎寧和鋅」，而且「很多醫生也在服用」，白宮戰略傳播總監法拉赫（Alyssa Farah）也證實此消息。但食品藥品監督管理局（FDA）先前就曾警告，只建議在臨床試驗或謹慎醫療監督之下，才能把此藥物用來治療住院患者。

儘管新聞媒體及專家發出質疑與警告，川普仍表示，他每日按時服用「奎寧和鋅」，至今已經約10天，「我人還在這啊」。對於白宮醫師是否會推薦奎寧作為新冠肺炎治療藥物，川普引述醫生的回答「如果你想要的話」，他接著重述自己的話，「對，我想要。」

綜合CNBC、CBS報導，川普表示，他沒有出現任何症狀，決定服用奎寧，是因為「聽見關於這個藥物的好處」，「我不會因此受傷，它已經存在40年了。治療瘧疾、全身性紅斑性狼瘡還有其他疾病。我服用，前線工作人員服用，很多醫生也在服用。」

POTUS spoxwoman @Alyssafarah confirms yes POTUS was prescribed and yes POTUS has been taking hydorxychloroquine. — Maggie Haberman (@maggieNYT) May 19, 2020

根據《衛報》，白宮戰略傳播總監法拉赫也證實此消息。《紐約時報》白宮記者哈伯曼（Maggie Haberman）在推特上寫道，「美國總統的女發言人法拉赫證實，是的，美國總統被開立處方藥籤，是的，美國總統正在服用奎寧。」

另外，川普的醫師康利（Sean Conley）也公布備忘錄，內容提到，「經過多次討論，（川普）和我考慮到支持與反對使用奎寧的證據，我們得出結論，這個治療的潛在利益超越了相對風險。」

但是，FDA於4月就曾表示，只推薦在臨床試驗或小心謹慎的醫療監督之下，使用奎寧，治療住院患者。FDA警告，在有關病患接受奎寧治療的醫療報告中顯示，部分病患會出現「嚴重心率紊亂的問題」。

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