載到「梨泰院夜店客」染疫！計程車運將阿公自責：傳染給4歲乖孫

▲4歲男童因年紀太小，暫時由媽媽陪同住院治療。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院同志夜店群聚感染事件越演越烈，其中一名相關確診者2日至3日間到訪該夜店後染疫，然而在接受調查時卻隱匿接觸史，謊稱自己是無業，但實際上卻是需要經常接觸人群的補習班老師，引發外界撻伐。如今更傳出，有一名60多歲的計程車司機因為載到這名補習班老師而染疫，甚至傳染給妻子與年僅4歲的孫子。據了解，這名計程車司機全程都有配戴口罩。

綜合韓媒報導，這名現年25歲的補習班老師在2日至3日期間前往梨泰院夜店玩樂，15日出現咳嗽症狀，並在18日前往保健所檢測，同日採檢結果出爐呈陽性。計程車司機則是在4日載到該名補習班老師後，16日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，17日與其親密接觸者妻子共同確診。而兩人年僅4歲的孫子也接著在19日確診，目前由於男童年紀過小，暫時由母親陪同住院照料。

據了解，計程車司機自4日下午5時接觸補習班老師起，到確診之前，共接觸了143人。計程車司機表示，自己在跑車的過程都有配戴口罩。

這名補習班老師確診後，在進行身分調查時謊稱自己沒有工作，嚴重影響疫調，讓仁川市長氣得在粉絲專業上公審這名男子。這名補習班老師自梨泰院同志夜店返家後，仍然照常授課，但卻在疫調時隱瞞接觸史，導致相關單位無法在第一時間確定傳染範圍，引發輿論撻伐。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！