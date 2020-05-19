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巨乳「激凸情趣玩偶」當應援！南韓足球隊被罵翻

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南韓足球職業聯賽的FC首爾隊，以情趣玩偶充當「應援觀眾」引發爭議。（翻攝自@WhoAteTheSquid推特）

▲南韓足球職業聯賽的FC首爾隊，以情趣玩偶充當「應援觀眾」引發爭議。（翻攝自@WhoAteTheSquid推特）

圖文／鏡週刊

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，世界各國賽事不是宣布停辦，就是改採閉門開打，為了增添比賽熱絡氣氛鼓勵選手，在觀眾席布置應援看版或人形的巧思，近來也成了熱門話題。不過，上週才開踢的南韓足球職業聯賽（K League），FC首爾隊（FC Seoul）安排的「應援觀眾」卻引發爭議。

本月17日舉辦的南韓足球職業聯賽第二輪賽事，由主場FC首爾隊對上光州FC（Gwangju FC），最後以1比0拿下勝利。許多球迷透過直播關注比賽，卻意外發現這場賽事除了場上選手，還有FC首爾隊準備的「應援觀眾」。

觀眾席上好幾位長髮披肩的正妹，相互保持「社交距離」，前後左右間隔一、兩個座位，有人高舉雙手或貌似激動地站立歡呼，也有人高舉應援各式看版觀賽，布置的應援觀眾各有不同姿態，相當用心。

▼每個都做成大胸部、甚至能看出奶頭的女假人。（翻攝自@WhoAteTheSquid推特）

南韓足球職業聯賽的FC首爾隊，以性愛玩偶充當「應援觀眾」引發爭議。（翻攝自@WhoAteTheSquid推特）

南韓足球職業聯賽的FC首爾隊，以性愛玩偶充當「應援觀眾」引發爭議。（翻攝自@WhoAteTheSquid推特）

南韓足球職業聯賽的FC首爾隊，以性愛玩偶充當「應援觀眾」引發爭議。（翻攝自@WhoAteTheSquid推特）

然而，這些幾可亂真的觀眾卻被眼尖球迷發現根本是「情趣玩偶」，甚至被觀眾捕捉到有玩偶特地選了巨乳激凸款式，應援看版還署名是某成人網站。球團的做法引爆爭議，網友看了傻眼，表示誇張、噁心，更怒批「不敢想像這隊的水準」，有網友認為是成人用品網站的廣告宣傳手法。

事後FC首爾隊向球迷道歉，並澄清與成人用品無關，球團希望為球賽增添氣氛，是員工未周全考慮下做的決定，不過也坦承這些玩偶是由生產情趣用品的廠商提供。


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