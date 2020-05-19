台股早盤飆漲167點！台積電、大立光漲逾1%　指數站上10900點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國生技公司新冠疫苗初步試驗結果告捷、經濟數據優於預期，加上聯準會主席鮑爾暗示將會祭出更多經濟支 撐策略，激勵市場作多情緒，美股四大指數收高，漲幅在2.4~4.8%之間。台股今（19）日開盤上漲72點、以10812點開出。

截至上午9點01分，指數來到10907點、上漲167點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以294元開出、上漲1.37%；股王大立光（3008）以3930元開出、上漲1.81%；鴻海（2317）開在75.4元、上漲0.53%。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週一表示，Fed沒有用盡彈藥，還有很多事情要做，將會使用全部工具支撐經濟，暗示聯準會準備推出更多刺激計畫。另外，波士頓生技公司Moderna新冠病毒疫苗的初步試驗結果告捷、經濟數據優於預期，激勵美股主要指數收復5月失地，道瓊暴漲超過900點，創4月6日以來的最大單日漲幅。

美股道瓊指數上漲911.95點，或3.85%，收24,597.37點；標普500指數上漲90.21點，或3.15%，收2,953.91點；那斯達克指數上漲220.27點，或2.44%，收9,234.83點；費城半導體指數上漲81.65點，或4.8%，收1,782.54點。

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