南蘇丹副總統、國防部長確診！　卡達發布11天居家禁足令

▲一架卡達軍機在索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）降落，卸載醫療物資。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著歐陸國家疫情趨緩，中東、非洲及拉美國家疫情加劇，南蘇丹副總統及夫人證實確診新冠肺炎，卡達則是下達居家禁足令，關閉非必要商店及暫停所有商業活動，直到30日。截至台灣時間19日上午8點30分，卡達累計3萬3969例確診、15死；南蘇丹290例確診、4死。

CNN報導，中非國家南蘇丹官方統計雖僅有290人確診，但其中2人非常接近權力核心，副總統馬查爾（Riek Machar）於當地時間18日，透過辦公室的一項聲明宣布，他的檢驗結果為陽性，而他的妻子、國防部長特尼（Angelina Teny），也得到陽性結果。

馬查爾表示目前沒有出現任何症狀，身體狀況感覺健康，他會從18日開始在家中自我隔離14天。

中東國家卡達的媒體《卡達通訊社》（QNA）引述官員，表示為了防止疫情擴大蔓延，將關閉所有商店，只有藥局、市場、有提供外送服務的餐飲業能繼續營業。報導指出，貿易和工業部長將會決定，還有哪些店家可以被列入繼續營業的範圍。

QNA寫道，除了計程車和救護車例外，所有國民都必須服從，無論出門或是通勤，一輛車上皆不能超過2個人。政府要求公民22日前安裝內政部的專門app，用以接收疫情的最新消息，並警告人民不得違反新的防疫指引，否則將會被罰款或是逮捕入獄。