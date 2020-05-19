　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平WHA開幕致詞「狂提中國抗疫功績」　海捐20億美金…網怒用Taiwan洗爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼習近平。（圖／ETtoday資料照）

▲習近平受邀在WHA開幕致詞。（圖／ETtoday資料照）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生大會（WHA）於18日登場，WHO秘書長譚德塞首先邀請中國領導人習近平進行開幕致詞，就在習近平提及全球疫情時，卻讓在線觀看的網友暴動，不斷以「Taiwan」洗版留言，在整個致詞過程中，習近平完全未提到台灣，僅承諾會在兩年內以20億美元援助疫情嚴重國家，且全力支持WHO調查新冠病毒。

習近平在致詞中提到，中國致力於扭轉疫情頹勢，並且維持公開透明、負責任的態度，並在第一時間向世衛組織發布病毒基因序列，盡己所能的支持有需要的國家，中國更對全球公共衛生盡責；此外，也將在2年內提供20億美元國家援助，並且將與聯合國合作，建立30個中非對口醫院合作機制，而在疫苗研發完成之後，將作為全球公共產品。

在致詞過程中，習近平並未提及台灣，反而與譚德塞相互讚揚，讓所有在線觀看的網友相當憤怒，紛紛留言「台灣！」、「Where is Taiwan」、「中國根本用鈔票塞住全世界的人嘴」、「撒幣是中國日常」、「有錢好辦事」。

而早在WHA之前，台灣是否能參與的問題，就已在國際上吵得沸沸揚揚，多國議員、元首聲援希望WHO能邀請台灣透過會議分享，卻遭到中國極力阻擋，以會員國「未達成共識」為由，反對WHO邀請台灣以觀察員的身分參與會議。

►買起來！！管誰說你，做自己好自在

ET快訊
講得出、做不到！韓國瑜首度認「迪士尼」有困難：我願收回
北部雨沒很大？　專家一張圖曝：兩朵「楔型雲」還沒進來
鄭弘儀爆青筋吼：這是什麼民主！　藍委尷尬遭輪番砲轟
快訊／高雄女登柴山摔攔砂壩　夫目擊愛妻墜落身亡
林佳龍打臉台鐵！開放「北車大廳給坐」　網正反戰翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄14歲少女懷孕「認了精主不是10歲男童」　世紀謊言騙爆…竟是淚藏被性侵

反對台灣入WHA會議「釀中美新冷戰爆發」　WHO淪戰場…譚德塞慘遭夾攻！

父子檔揪友喝酒爆口角　聯手「分屍烹飪成肉湯」佈施街友…殘骸竟丟公寓門口

追究北京疫情責任　法媒體人曝「中國太傲慢」：更不該排除台灣！

習近平WHA開幕致詞「狂提中國抗疫功績」　海捐20億美金…網怒用Taiwan洗爆

台灣遭WHA拒於門外　日網友創新詞「AHO」怒嗆世衛　PTT笑翻：有創意！

俄國破29萬確診！官員：須6成人口免疫　莫斯科​​​​​​​才可恢復正常生活

譚德塞同意調查仍止不住怒火　川普嗆世衛「中國的傀儡」：大錯特錯

日本、友邦齊力替台灣發聲　WHA視訊品質糟透…挺台直接被打斷

火箭險擊「美國駐巴格達大使館」！警報器狂響…暫未傳傷亡

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

小琉球美人洞騷擾海龜被拍下　婦人遭逮供稱：不知道違法

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

追究北京疫情責任　法媒體人曝「中國太傲慢」：更不該排除台灣！

習近平WHA開幕致詞「狂提中國抗疫功績」　海捐20億美金…網怒用Taiwan洗爆

台灣遭WHA拒於門外　日網友創新詞「AHO」怒嗆世衛　PTT笑翻：有創意！

俄國破29萬確診！官員：須6成人口免疫　莫斯科​​​​​​​才可恢復正常生活

譚德塞同意調查仍止不住怒火　川普嗆世衛「中國的傀儡」：大錯特錯

日本、友邦齊力替台灣發聲　WHA視訊品質糟透…挺台直接被打斷

火箭險擊「美國駐巴格達大使館」！警報器狂響…暫未傳傷亡

白宮發言人證實！川普「服用奎寧防疫」還稱：很多醫生也在吃

303位歐台議員、醫界領袖聯合致函譚德塞　「排除台灣是重大錯誤」

「懦弱世衛」害慘全球　美國會議員推文挺台灣：川普應支持！

手勢控制太雞肋？Pixel 5可能移除Soli晶片

新款HomePod傳今年上市！　外型更小、價格更親民

出席520總統就職典禮？　侯友宜：「市政優先」有時間就去

嗆機師餐加料、電爆學妹！郭芷嫣遭罵「垃圾台女」怒提告　鄉民PTT公開道歉

泡麵省錢卻吃不飽！　他推一招更省「飽足感屌打」：肉塊還不少

3公頃「金黃盆地」花海美炸！活盆地體驗草地衝浪　門票100玩一下午

富士康主要工廠已恢復生產　iPhone 12有望如期發布

西南風將助攻！雨彈一天比一天強　氣象局示警「2地區」有豪雨以上降雨

講得出、做不到！韓國瑜首度認了　高雄「迪士尼」有困難：我願收回

觀賞萌喵也要保持距離！　貓村防疫呼籲「拍照代替逗貓」

國際熱門新聞

5m巨鱷攻擊17歲女卻留「超完整屍體」　原因曝

台人遭「馬尼拉黑警」搶劫　亮槍逼上車

莫德納疫苗出現免疫反應　問世時間表曝光

中國制裁澳洲　對大麥課重稅

印度神童預言：12月會有更大災難

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」

WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

川普稱每天「吃奎寧防疫」專家主播打臉

班禪喇嘛失蹤25年　美國務卿籲公開

WHA獨漏台灣！日知名專家批WHO：令人不齒

蓬佩奧譴責WHO：排除台灣　再次損害信譽

台包機助日人返國　日網友超感動

「梨泰院夜店」越籍男確診前...到處跑趴還上班！

他喝茫下樓找水喝　直擊嫩女友「埋首2兄弟雙腿間」

更多熱門

相關新聞

謝金河／台積電的後座力

謝金河／台積電的後座力

台積電宣布到美國亞利桑納州設廠，引發市場巨大震撼！美中科技冷戰戰火升級，除了台積電被迫選邊站，美國制裁華為力度加大，市場開始擔心華為的未來，相關供應鏈成員股價都慘跌。這其中，欣興及南電的ABF為了華為量身打造的新廠，這次可能首當其衝，股價反應也最強烈。

WHA拒台灣於門外　日網創新詞AHO嗆世衛...PTT笑翻

WHA拒台灣於門外　日網創新詞AHO嗆世衛...PTT笑翻

湖北、吉林現本土疫情　陸增6確診

湖北、吉林現本土疫情　陸增6確診

川普怒批世衛「中國的傀儡」

川普怒批世衛「中國的傀儡」

台積電被迫在美中之間選邊

台積電被迫在美中之間選邊

關鍵字：

習近平中國WHOWHA會議致詞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」

直擊庾澄慶東區放閃主播妻！

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

23歲美女主播驚傳腦梗塞！新聞報一半「吃螺絲」失語

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面