習近平WHA開幕致詞「狂提中國抗疫功績」　海捐20億美金…網怒用Taiwan洗爆

▲習近平受邀在WHA開幕致詞。（圖／ETtoday資料照）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生大會（WHA）於18日登場，WHO秘書長譚德塞首先邀請中國領導人習近平進行開幕致詞，就在習近平提及全球疫情時，卻讓在線觀看的網友暴動，不斷以「Taiwan」洗版留言，在整個致詞過程中，習近平完全未提到台灣，僅承諾會在兩年內以20億美元援助疫情嚴重國家，且全力支持WHO調查新冠病毒。

習近平在致詞中提到，中國致力於扭轉疫情頹勢，並且維持公開透明、負責任的態度，並在第一時間向世衛組織發布病毒基因序列，盡己所能的支持有需要的國家，中國更對全球公共衛生盡責；此外，也將在2年內提供20億美元國家援助，並且將與聯合國合作，建立30個中非對口醫院合作機制，而在疫苗研發完成之後，將作為全球公共產品。

在致詞過程中，習近平並未提及台灣，反而與譚德塞相互讚揚，讓所有在線觀看的網友相當憤怒，紛紛留言「台灣！」、「Where is Taiwan」、「中國根本用鈔票塞住全世界的人嘴」、「撒幣是中國日常」、「有錢好辦事」。

而早在WHA之前，台灣是否能參與的問題，就已在國際上吵得沸沸揚揚，多國議員、元首聲援希望WHO能邀請台灣透過會議分享，卻遭到中國極力阻擋，以會員國「未達成共識」為由，反對WHO邀請台灣以觀察員的身分參與會議。

►買起來！！管誰說你，做自己好自在