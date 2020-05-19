美股道瓊漲911點　台指期開盤上揚171點

▲美股道瓊上漲 911.95 點。回頭看台指期今（19）日開盤上漲 171 點，來到 10,932 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

Moderna 疫苗初步試驗結果告捷，加上聯準會主席鮑爾對經濟增長前景傳達更樂觀的態度，為市場作多情緒帶來提振。道瓊週一（18日）暴漲近 1000 點，創 4 月 6 日以來的最大單日漲幅。回頭看台指期今（19）日開盤上漲 171 點，來到 10,932 點。

美股道瓊指數上漲 911.95 點，或 3.85%，收 24,597.37 點。標普 500 指數上漲 90.21 點，或 3.15%，收 2,953.91 點。那斯達克指數上漲 220.27 點，或 2.44%，收 9,234.83 點。費城半導體指數上漲 81.65 點，或 4.80%，收 1,782.54 點。

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聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週一表示，Fed 沒有用盡彈藥，還有很多事情要做，將會使用全部工具支持經濟，暗示聯準會準備推出更多刺激計畫。

Capital Wealth Planning 首席投資策略師 Jeff Saut 預測，考慮到被壓抑的需求，以及人們被迫宅在家、渴望走出家門的趨勢，預計今年下半年會出現強勁反彈，市場可能不會太關注那些早已預料到的糟糕財報。

截至今早8：47，台指期上漲 201 點，來到 10,962 點。