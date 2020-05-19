　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普強推「吃奎寧防染疫」每天按時服用　專家主播拿反證警告：可能會害死你

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普多次和專家意見及試驗結果有相反說法。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普周一（18日）仍堅稱，奎寧是對抗新冠肺炎的有效藥物，忽略食品藥品監督管理局（FDA）的警告，他說會服用奎寧搭配鋅，讓自己遠離新冠病毒，「我收到很多有關奎寧的超級好消息，而我說，嘿，你知道我怎麼說的…你有什麼好失去的？」

綜合外電報導，不論新聞媒體及專家如何發出質疑與警告，川普仍表示自己每日按時服用「奎寧和鋅」，至今已經約10天，「我人還在這啊」。對於白宮醫師是否會推薦奎寧作為新冠肺炎治療藥物，川普引述醫生的回答「如果你想要的話」，他接著重述自己的話，「對，我想要。」

白宮西廂辦公室已爆出2人染疫，其中1人甚至是川普的貼身隨扈；疫情蔓延全球時，川普也曾在國際場合與後來確診的官員接觸，不過檢測結果皆是陰性，且繼續頻繁出現在大眾前，身體也無明顯不適。不過這些情況與奎寧是否能用於預防，甚至對付新冠病毒，都還存有爭議；川普說他在聽到奎寧有眾多好處後，就決定要每日服用。

ㄏ

▲和全球許多國家一樣，美國正積極找出治療最有效的藥物，以及疫苗的開發。（圖／達志影像／美聯社）

對此，FDA於4月即曾表示，他們只推薦在臨床試驗的時候使用奎寧，或是在小心謹慎的醫療監督下，用以治療住院患者。FDA警告，在有關病患接受奎寧治療的醫療報告中顯示，部分病患會出現「嚴重心率紊亂的問題」。

川普的說法連一項力挺的《福斯新聞》（FOX News）都出現反對聲音，主播卡夫托（Neil Cavuto）訝異總統竟然會說出這種話。卡夫托在新聞節目上引述「美國退伍軍人事務部」（USDVA）的一項研究結果，指出一間醫院接受奎寧治療的患者中，不少人出現呼吸道及心臟問題，「我沒辦法再更強調這件事了，這可能會害死你。」

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）及維吉尼亞大學共同出資，於醫學平台medrxiv.org發表的研究報告指出，美國染疫的退伍軍人中，服用奎寧者後的死亡率是27.8%，和未服用者11.4%的死亡率有一段明顯距離。

《商業內幕》指出，川普對於這些得出反證的實驗結果回應，之所以會與他說的不同，是因為那些進行實驗的人「都不是川粉」。

ET快訊
抓包孫協志牽手約會夏宇童！曖昧情傳10個月　「1細節」被爆不
快訊／氣象局升級豪雨特報！15縣市防豪大雨　雲林一級淹水警戒
快訊／蘇貞昌公布新內閣人事！陳其邁、唐鳳留任　政院15時記者
直擊庾澄慶東區放閃主播妻　N年前偶包全消失「當街扮猴」老婆一
2500米跳下降落傘未開釀禍　「極限運動女神」18至22歲生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球最大25國參加！環太平洋軍演8月舉行「中國二度未受邀」

哈佛、麻省理工攜手研發「發光口罩」　一呼氣就能檢測病毒

美破150萬確診9萬死！俄羅斯29萬人染疫居第二　巴西追上英國

川普強推「吃奎寧防染疫」每天按時服用　專家主播拿反證警告：可能會害死你

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」　美宣布疫苗試驗：受試者全成功產生抗體

台灣人菲律賓遇劫！「馬尼拉黑警」亮槍勒索　上車下場更慘

WHA獨漏台灣「令人不齒」　日知名腦科學家批世衛組織：竟然政治優先

美衛生部長WHA挺台灣批WHO：不能因政治被犧牲

班禪喇嘛6歲失蹤至今25年　美國務卿籲中國公開下落

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

小琉球美人洞騷擾海龜被拍下　婦人遭逮供稱：不知道違法

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

違規撞死騎士...肇事3男女秒落跑　正義哥騎車怒追：肇逃！快回去

全球最大25國參加！環太平洋軍演8月舉行「中國二度未受邀」

哈佛、麻省理工攜手研發「發光口罩」　一呼氣就能檢測病毒

美破150萬確診9萬死！俄羅斯29萬人染疫居第二　巴西追上英國

川普強推「吃奎寧防染疫」每天按時服用　專家主播拿反證警告：可能會害死你

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」　美宣布疫苗試驗：受試者全成功產生抗體

台灣人菲律賓遇劫！「馬尼拉黑警」亮槍勒索　上車下場更慘

WHA獨漏台灣「令人不齒」　日知名腦科學家批世衛組織：竟然政治優先

美衛生部長WHA挺台灣批WHO：不能因政治被犧牲

班禪喇嘛6歲失蹤至今25年　美國務卿籲中國公開下落

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

12星座專屬「宇宙魔方」岩石紋理美到不行！美容皂香氣超療癒

聚焦兩會／史上最多第一次！　記者團限縮「創最少紀錄」

馬拒出席520「國家退步」　他提3大面：黑輪比雞腿？馬輸到看不見小英車尾燈

全世界唯一「腐蝕的保時捷911」　藝術家車主開上路：沒問題

吃素能延緩腎病？　專業醫師曝真相

520就職／蔡英文社群喚醒英粉　究極體再進化準備瞄準「外宣」　

520就職／蔡英文演說講稿　兩岸基調「和平、對等、民主、對話」

520就職／蔡英文72小時搞定閣揆、黨務　不愛政治但不會 「再想想」

520就職／ 蔡英文下一步要打國際盃　8大政策改變台灣產業體質　

520就職／817萬票勝選連任那一夜　蔡英文內心有顆未爆彈

釣蝦場群架！2男遭痛毆推下蝦池 少婦一旁淡定收竿...網驚：老江湖

國際熱門新聞

5m巨鱷攻擊17歲女卻留「超完整屍體」　原因曝

中國制裁澳洲　對大麥課重稅

WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」

印度神童預言：12月會有更大災難

台人遭「馬尼拉黑警」搶劫　亮槍逼上車

莫德納疫苗出現免疫反應　問世時間表曝光

蓬佩奧譴責WHO：排除台灣　再次損害信譽

班禪喇嘛失蹤25年　美國務卿籲公開

WHA獨漏台灣！日知名專家批WHO：令人不齒

「梨泰院夜店」越籍男確診前...到處跑趴還上班！

台包機助日人返國　日網友超感動

美衛生部長WHA挺台灣

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

更多熱門

相關新聞

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」

新冠肺炎疫苗測試數據結果樂觀，一掃市場擔憂，加上油價大幅上升，周一（18日）給予美股強大動力，三大指數齊漲超過2.44％，道瓊更是飆漲近千點，創下6周以來最大單日增幅。

WHA獨漏台灣！日知名專家批WHO：令人不齒

WHA獨漏台灣！日知名專家批WHO：令人不齒

班禪喇嘛失蹤25年　美國務卿籲公開

班禪喇嘛失蹤25年　美國務卿籲公開

美衛生部長WHA挺台灣

美衛生部長WHA挺台灣

蓬佩奧譴責WHO：排除台灣　再次損害信譽

蓬佩奧譴責WHO：排除台灣　再次損害信譽

關鍵字：

美國川普新冠肺炎新型冠狀病毒北美要聞奎寧

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

23歲美女主播驚傳腦梗塞！新聞報一半「吃螺絲」失語

致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

女神現北投文林國小打網球！

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面