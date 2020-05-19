美破150萬確診9萬死！俄羅斯29萬人染疫居第二　巴西追上英國

美國總統川普周一（18日）仍堅稱，奎寧是對抗新冠肺炎的有效藥物，忽略食品藥品監督管理局（FDA）的警告，他說會服用奎寧搭配鋅，讓自己遠離新冠病毒，「我收到很多有關奎寧的超級好消息，而我說，嘿，你知道我怎麼說的…你有什麼好失去的？」