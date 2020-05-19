WHA獨漏台灣「令人不齒」　日知名腦科學家批世衛組織：竟然政治優先

▲譚德塞出席WHA視訊會議。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京18日專電

世界衛生大會（WHA）視訊會議今晚召開，台灣今年仍未獲邀。對此，日本知名腦科學家茂木健一郎推特（Twitter）上表示WHA竟以政治為優先考量，真的令人感到不齒。

57歲的茂木今天在推特上留言寫道台灣無法參加世界衛生大會（WHA）一事。他說：「在這樣的情況中，竟然是政治優先於科學、公共衛生，真的令人感到不齒。」

東京體育報報導，茂木為台灣抱不平一事，並且指出，2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在全球加速蔓延，台灣是防疫工作做得最成功的國家之一，日本等各國支持台灣參加世界衛生大會（WHA）。非WHA加盟國的台灣這次也要求以觀察員身份參加，但因中國強硬反對，未獲邀與會。

儘管今年有29國行政部門支持台灣參加世界衛生大會（WHA），但台灣今年還是未受邀參加。日本許多網友紛紛為台灣抱不平，指出世界衛生組織（WHO）應以人命及健康為優先，而非以政治為優先考量。

有網友留言寫道：「（防疫）做得最優秀的台灣缺席、最無能的WHO秘書長是譚德塞」、「WHO乾脆改稱中國衛生組織CHO」、「WHO是個無能的集團，沒必要參加，應以日美歐為主另立新機構，當然是別讓中國參加」。

還有日本網友留言寫道：「服務中國共產黨的國際組織增加中」、「WHO是中國的傀儡」、「美國應抗議WHO，日本也會隨美國抗議」、「無法違逆大金主中國的WHO做為國際機關的存在價值蕩然無存」等。