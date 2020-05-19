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班禪喇嘛6歲失蹤至今25年　美國務卿籲中國公開下落

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▲▼ 美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

▲蓬佩奧隔空向北京當局喊話。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

11世班禪喇嘛25年前失蹤，美國國務卿蓬佩奧18日呼籲北京當局，即刻交待班禪喇嘛下落，並履行自身憲法及促進人類宗教自由的國際承諾。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日發布聲明表示，1995年5月17日，當時才6歲的11世班禪喇嘛根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）遭到中國當局綁架，至今仍未出現在世人面前。

蓬佩奧指出，美國國務院首要任務為促進及捍衛宗教自由，尤其在中國境內。蓬佩奧說，中國各種宗教信仰人士面臨嚴重壓迫及歧視，被失蹤的班禪喇嘛就是國務院重點任務之一。

蓬佩奧表示，班禪喇嘛是藏傳佛教中最重要人物之一，擁有的宗教權力僅次於達賴喇嘛，但班禪喇嘛遭中國迫害事件並不罕見。他說，中國持續試圖抹滅西藏人的宗教、語言及文化認同，包含拆除喇榮五明學院、亞青鄔金禪林等藏區信奉及學習社區，對此美國深感關切。

蓬佩奧指出，藏傳佛教徒應該要像其他宗教信仰成員一樣，能夠根據自身傳統選擇、教育及欽仰他們宗教領袖，並且免受政府干預。

他強調：「我們呼籲中國政府，立即公開班禪喇嘛下落，並履行自身憲法與促進人類宗教自由的國際承諾。」

擔任美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席的民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）、共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）17日也發表聲明，要求中國立即釋放班禪喇嘛。

他們同時呼籲美國行政部門，動用「西藏旅行對等法」（Reciprocal Access to Tibet Act）及目前仍在國會審議的「西藏政策及支援法案」（Tibetan Policy and Support Act），來支持藏人人權與宗教自由。

根據2018年12月生效的「西藏旅行對等法」，針對審查並阻止美國官員、記者及遊客進入西藏的中國官員，美國國務卿應列出一份名單，並按對等互惠原則，拒發美國簽證給這些官員。

「西藏政策及支援法案」則明定，達賴喇嘛轉世或繼任決定權完全屬於藏傳佛教界，若中國官員干涉，美方能對其採取經濟、簽證制裁措施。眾議院已於1月28日通過眾院版法案，參院版尚待參議院外委會審議。（編輯：張佑之）

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