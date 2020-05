國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)譴責WHO不讓台灣與會,再度損害信譽。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

儘管台灣在防堵新冠肺炎(COVID-19)做出的努力全球有目共睹,但是今年依舊再度缺席世界衛生大會(WHA)。對此美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)譴責世界衛生組織(WHO),將台灣排除在外的舉動,在一次損害組織的信譽。

根據《法新社》報導,蓬佩奧表示,WHO總幹事譚德塞擁有一切法律權力,可以開先例將台灣納入會議,然而他卻選擇屈服於中國的壓力,拒絕邀請台灣,「總幹事缺乏獨立性,剝奪了能在大會中,汲取台灣在因應大流行疾病方面彙整的專業科學知識與經驗,並在世界最需要的時候,進一步損害了世衛組織的信譽和效力」

台灣與大流行病的戰鬥取得了重大的成功,儘管與中國相距不遠,而且還有緊密的商業連結,但是只有7人死亡,400多例感染。

▲蓬佩奧大讚台灣,採取了公開透明並尋求國際合作的方式成功防疫。(圖/指揮中心提供)



蓬佩奧強調,中國為了壓制與使輿論沉默採取了惡意的行動,相較於台灣採取公開透明與尋求國際合作的方式,反而暴露了他們的空洞,並使中國與台灣的差異更加明顯。

蓬佩奧說,台灣是世界模範公民,中國則保留了有關於病毒起源的重要訊息。

另外蓬佩奧還在推特上發文稱讚,毫無疑問,台灣是目前為止致力於遏制新冠肺炎最成功的國家之一,像台灣這樣的透明、創新、充滿活力的民主國家,總能對流行病做出更快更有效的反應。

►破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元!3大優點減油80%還能變廚神~

No surprise that Taiwan mounted one of the most successful efforts to contain COVID to date. Transparent, vibrant, and innovative democracies like Taiwan always respond faster and more effectively to pandemics than authoritarian regimes. #TweetforTaiwan