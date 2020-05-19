人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

▲莫德納（Moderna）公司研發的新疫苗，成功出現免疫反應。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

研發新冠肺炎（COVID-19）疫苗成為全人類與病毒之間的競賽，現在人類在研發疫苗上取得了重大突破，出現了戰勝病毒的曙光，甚至可以期待將是人類反攻的號角。美國莫德納（Moderna）生技公司與美國國家衛生研究院（NIH），在早期試驗中，成功出現了免疫反應。

綜合外媒報導，莫德納公司在18日宣布，疫苗通過了安全性實驗，而且也針對新冠病毒出現了免疫反應，這些受測者從3月開始注射疫苗，他們每人都接受了2劑實驗疫苗，在25微克、100微克、250微克3種劑量，隨機注射其中2種。

這些接受注射疫苗的人士總共45人，年齡介於18~55歲之間的健康志願者，他們產生了抗體之後，在實驗室內實施細胞感染測試，發現這些抗體確實能夠阻止病毒複製，這也是有效疫苗的關鍵要求，這些中和抗體的發揮的作用，與社區感染康復者產生的抗體作用幾乎相同。

莫德納公司也指出，在接受了最高劑量，也就是250微克的受測者當中，有3個人出現了明顯的副作用，但不至於產生生命危險，所有的不良反應都是暫時而且可以自行解決的。但是莫德納公司沒有說明是那些副作用。

儘管消息令人鼓舞，但是這樣的研究還不能表明疫苗有效，還必須經過更大規模、更長時間的的實驗，才能確定疫苗在現實的世界中，是否能夠有效阻止人類患病。

莫德納使用的是「信使核醣核酸」（messenger RNA, mRNA）技術，這是一種比較新的技術，還尚未生產過任何批准使用的疫苗。

►破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！3大優點減油80%還能變廚神～