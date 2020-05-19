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口罩解禁衝商機！康那香：國家有難優先幫　客戶訂單排隊「等政府開放」

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▲▼新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

▲經濟部著手規劃口罩出口解禁事宜。（圖／翻攝經濟部）

記者姚惠茹／台北報導

被列為管制出口品的國產口罩，隨著國內戰備存量已經超過1億片，後續管制需求逐漸降低，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（18）天也鬆口宣布口罩廠商「可以開始接訂單了！」，對此，口罩業者康那香表示，先前已接獲客戶訂單，一旦開放，將會優先出貨。

康那香發言人林秀娟表示，目前還沒有收到正式的公文可以外銷，但疫情期間已經有接獲訂單，只是因為被政府徵收，所以無法實現訂單，而且要以收到公文為準，才會進行下一步動作，一旦真的開放，就會優先出貨給已經有下單的客戶。

請繼續往下閱讀...

談到口罩產能全面被政府徵收的這段期間，林秀娟指出「國家有難當然要盡量幫忙」，雖然這段時間公司的確動員不少人力來達成任務，但是對公司來說也是一種幫助，因為大家不僅開始關注康那香的產品，更因此看見康那香這家公司。

林秀娟進一步指出，身為口罩國家隊成員，讓康那香有機會向外擴展，無論是在商譽方面，或是在產品開發上面，都有很大助益，像是現在有機會接觸到過去沒有的通路，而且還可以接到原本不是客戶的其他訂單，並提到以康那香目前日產能最多86萬片來說，只要有訂單就會繼續維持產能。

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