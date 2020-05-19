宅居防疫學　聰明當新世代宅宅　遊戲迷劇迷必看！

▲防疫期間民眾消費型態大轉變，選對宅在家神器成為網友話題。（示意圖／Pakutaso）

消費中心／綜合報導



受新冠肺炎影響，民眾生活型態180度轉變，意外促成宅經濟大爆發！隨著電商、外送、遊戲等相關產業逆勢蓬勃發展，民眾透過刷卡、線上消費、轉帳繳費的需求激增，此時挑選一個涵蓋宅生活的便利工具就很重要，而數位帳戶更意外成為網路熱搜關鍵字，就有專業網友分析：跨行轉帳免費、刷卡直接現金回饋正是消費精打細算的關鍵。



如今為了防疫，不管是Work From Home還是與全球同步的「Stay at home」運動，都讓宅在家成為最潮的事！然而，為了排遣宅在家的無聊，追劇、打電動、購買遊戲點數、產品或線上補齊民生必需品、甚至用手機下單外送平台，各種消費皆大幅轉往線上購買或手機付款，取代了外出現金消費習慣。

▲不論是影視娛樂或打Game、健身，眾多年輕網友的消費需求，通通都能使用KOKO享有現金回饋。（示意圖／Pexels）



國泰世華銀行的子品牌KOKO數位銀行掌握到年輕族群消費趨勢與習慣，連結數位帳戶的KOKO COMBO icash聯名信用卡與KOKO簽帳金融卡，皆針對喜歡宅在家追劇、聽音樂、打電動享受影視娛樂的人，提供於指定通路消費的7%現金回饋。包含愛奇藝、Netflix、KKBOX、Spotify、YouTube Premium & YouTube Music、PlayStation、Garena、Steam等眾多熱門大平台；另外愛運動的熱血硬派於WorldGym、健身工廠、True YOGA、True Fitness、Curves…等運動健身店家，也同樣是享7％現金回饋(每月上限300元)。



使用KOKO帳戶的好處相當多，不只可以線上快速登入即時查看帳戶狀態，還能使用詳細記帳功能，支出收入筆筆清楚，而且用KOKO app就能用手機提款或搭配台灣Pay輕鬆掃描QR code成為隨身繳費機。KOKO轉帳功能更是強大，使用者不再只能透過銀行帳號轉帳，只要登入KOKO app以KOKO ID或行動條碼加入好友後，即可自動帶入帳號輕鬆完成轉帳，還可以幫你和好友所有吃喝玩樂、團購買物等款項直接計算後拆帳、收款，尤其每個月跨行提款、轉帳各50次免手續費更是大受網友好評，完全能讓使用者放心轉好轉滿，盡情消費網購或線上繳費。

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▲宅經濟發威，許多人懶得出門改用網購、外送，KOKO提供跨行提款轉帳各50次免手續費，轉好轉滿不麻煩。（示意圖／Pexels）



此外，KOKO app也可直接查看信用卡回饋、帳戶資訊、同時利用KOChat對話紀錄查看3個月內轉帳詳情，與愈多好友一起使用，平時也可透過KOChat聊天室隨時即時通訊、玩貼圖，就算疫情期間不方便為朋友慶生、辦派對，也可直接發紅包表示心意，照樣能透過線上社交圈聯繫感情，堪稱新一代「宅在家神器」也不為過！

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本文係由國泰世華KOKO數位銀行邀稿

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信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為 6.75% ~ 15% ( 依本行信用評分制度定期評估，循環利息之基準日為104年9月1日 )

預借現金手續費：預借現金金額乘以 3% 加上新臺幣 150 元或美元 5 元，其他相關費用係依本行網站公告

