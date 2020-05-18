5m巨鱷「咬手臂」拖17歲女下水...卻留「超完整屍體」！　傻眼原因曝光

▲鱷魚足足有5公尺長。（圖／翻攝自YouTube／Ahmad Rahmadi Official）

記者黃心瑀／綜合報導

印度一名17歲女孩黛薇（Devi Binti Sulaiman）本月10日下午時，因為天氣太過炎熱，與朋友相約到河邊游泳，沒想到一隻大鱷魚卻突然出現將她拖入水中；她的朋友跟附近居民找了5個小時後才找到人，但最令人傻眼的是，攻擊她的鱷魚因為年齡過大失去所有的前牙，導致無法進食，所以她的身軀「完好無缺」但仍不幸身亡。

綜合外媒報導，這起事件發生在印尼南部加里曼丹（Kalimantan）的河流Sebamban，黛薇在事發當天因為34度的高溫，與朋友相約到河邊玩耍消暑，沒想到游泳游到一半，竟然出現一隻長大16.5英尺（約5公尺）的鱷魚，一把咬住她的手臂，將人拖到水裡後消失。

黛薇的朋友見狀趕緊上岸求救，並出動數百名村民沿著河岸尋找黛薇，不幸的是在黛薇失蹤5個小時之後，她的屍體在襲擊處的100公尺外被發現。報導中指出，當地的村民利用雞當誘餌，將兇手鱷魚捕獲帶上岸，這才發現這隻鱷魚應該是因為年老或生病，失去了所有的前牙，也正是因為如此，黛薇的屍體完好無缺，沒有受到任何傷害。

印尼國家抗災署（BPBD）負責人Eryanto Rais表示，黛薇被發現時鼻子、嘴吧跟手都在流血，儘管送到最近的地方進行急救，但仍然無法將人救回。目前這隻鱷魚被轉交給一處位於塔納本布縣、專門進行鱷魚培育的機構。

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