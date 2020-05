泰國航空7年虧損920億元　將向法院聲請「破產重組」

▲泰國航空創立於1960年,隸屬於星空聯盟。(圖/翻攝自Thai Airways)

記者楊庭蒝/綜合報導

受到疫情影響,泰國國際航空深陷財務危機,負債粗估高達920億泰銖(約台幣917億元)。泰國政府發言人娜盧孟(Narumon Pinyosinwat)在18日宣布,泰國政府已經同意泰航的重組計畫,等待明天(19日)內閣批准後,泰航就可以向破產法院聲請重整。

根據《路透社》報導,除了2016年之外,泰航自2012年開始年年虧損,在新冠肺炎疫情爆發前就已經出現財務危機。根據泰國法律規定,債權人、債務人和國營企業可以向破產法院聲請破產重組,在法院的主持下,由債務人與債權人達成協議,制定重組計劃,規定在一定期限內,債務人按一定方式全部或部分償清債務,同時可以繼續經營其業務。

