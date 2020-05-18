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「川普性醜聞」贖金127億！暗網駭客「偷法律文件」放話：公開沒人會想選他

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

美國暗網一直以來被視為相當神秘的存在，而其中一個駭客團體「REvil」更聲稱駭入美國娛樂律師事務所「Grubman Shire Meiselas＆Sacks」，取得大量的私人訊息，裡面更包含美國總統川普的醜聞，同時還放話威脅如果川普不支付有史以來最高額的贖金4200萬美元（約127億元台幣），這些資料就會在下周被公布。

綜合外媒報導，這個名為「REvil」的犯罪集團入侵了美國娛樂律師事務所「Grubman Shire Meiselas＆Sacks」，並獲得了許多名人的資料，其中包含川普、女神卡卡（Lady Gaga）、瑪丹娜（Madonna）、妮奇米娜（Nicki Minaj）、布魯斯．史普林斯汀（Bruce Springsteen）、瑪麗．布萊姬（Mary J. Blige）、艾拉．麥（Ella Mai），克里斯蒂娜．阿奎萊拉（Christina Aguilera）和瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）等人。

據悉，駭客使用勒索軟體進行攻擊，並將網路鎖住後要求受害者付費，才能拿回對系統跟文件的訪問權限。「REvil」在暗網上先是公開了女神卡卡跟瑪丹娜的文件後稱，下一個將要發布的人將會是正在進行競選活動的川普，他們發現了很多關於他的負面情色緋聞。

「REvil」表示，對川普的選民來說，在這樣的文件被公開後，應該不會有人希望他成為總統，同時也訂下了一個星期的時間，要求高達4200萬美元贖金，來阻止該文件的發布。報導中指出，目前不清楚駭客向總統提供了哪些資訊，但該組織尚未有證據表明確實握有川普醜聞的文件。

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