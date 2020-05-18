要辦要快！勞工紓困貸款百萬名額已受理74.1萬件

▲勞動部指出，目前100萬個勞工紓困貸款名額已受理74.1萬件。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

為了因應這次的肺炎疫情，先前勞動部就規劃了10萬元的勞工紓困貸款計畫，總共提出了100萬個名額；根據勞動部勞動福祉退休司最新提供的數據顯示，勞工貸款自開辦以來至今，已經累計受理741,593件，也就是說，目前僅剩下258,407個名額可供申辦。

勞動部規劃的勞工紓困貸款計畫名額原先僅有50萬名，而經過行政院與勞動部討論後又再加碼50萬個名額。而自勞工紓困貸款自4月30日開辦以來，截至5月18日17時止，累計受理741,593件，銀行完成核准累計351,620件，貸款人簽約對保後，銀行撥款191,628件。

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勞動部先前就指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。