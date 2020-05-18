三星掌門李在鎔視察西安晶片廠　成疫情爆發後首位赴陸商務人士

▲南韓半導體巨頭三星電子副會長李在鎔今（18）日前往位於中國西安的半導體工廠視察。（示意圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情近已有趨緩跡象，隨著各國逐步解除封鎖，生產線也陸續重啟。據《韓聯社》報導，南韓半導體巨頭三星電子副會長李在鎔今（18）日前往位於中國西安的半導體工廠視察，成為自疫情爆發以來，首位造訪中國大陸的「國際商人」。

據《The Korea Times》報導，這是李在鎔自今年1月造訪巴西的電視及智慧型手機生產線以來，首次海外出差。由於韓國及中國大陸開始實施快速的邊境入境制度，自本月開始，商務人士得以豁免14日強制入境隔離的措施，因此此次視察才有機會成行。

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西安工廠是三星在海外唯一的半導體記憶體生產基地，去年該公司宣布，將再投資80億美元以擴建該廠。據《韓聯社》報導，三星透露，已於上個月派遣200名工程師，協助擴建西安的第2家工廠。

李在鎔在聲明中表示：「如果我們被過去所困擾，或者僅依靠我們迄今為止所做的事，我們將不會有未來。要創造全新的成長引擎，我們需要先發制人，為即將發生的變化做好準備。」李在鎔強調，「我們沒有時間了，我們不能失去這一刻。」

美國商務部15日宣布，將修改規定以阻止華為取得採用美國軟體與技術的半導體產品，使用美國技術的半導體廠需先經美國同意才可供貨給華為。這意味著，三星及SK海力士等韓國晶片製造商在未取得授權的情況下將不得不切斷給華為的晶片供應。鑒於華為目前是三星及SK海力士晶片的最大買家之一，三星如何尋求半導體行業的突破仍有待觀察。