全球首批智能認證貨櫃船就在台灣！　陽明海運：投入亞洲線營運

▲陽明海運旗下碩明輪、洋明輪、好明輪、譽明輪及存明輪，將會是全球首批取得美國驗船協會智能標章認證的貨櫃船。（圖／陽明海運提供）

記者林淑慧／台北報導

陽明海運今（18）日宣佈旗下委託台船建造的五艘2,800 TEU級貨櫃輪，將取得專業驗船機構美國驗船協會等專業驗船機構認證為「智能船舶」，此將是全球首批取得美國驗船協會智能標章認證的貨櫃船，可蒐集航行大數據並即時傳遞至雲端，預計今年起陸續竣工交船並投入亞洲線營運。

陽明海運共委託台船建造10艘2,800 TEU級貨櫃輪，包括碩明輪、洋明輪、好明輪、譽明輪及存明輪將會是全球首批取得美國驗船協會智能標章認證的貨櫃船，百明輪、川明輪及長明輪則將會是全台灣首批取得挪威驗船協會認證，而聚明輪及永明輪也將會是全世界首批取得法國驗船協會智能標章認證的船舶。

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▲陽明海運董事長謝志堅。（圖／記者黃克翔攝）

陽明海運主管指出，美國驗船協會認可本系列船具備智能資訊架構技術，可蒐集航行大數據並即時傳遞至雲端，再由美國驗船協會客製化軟體分析，並即時監視及預測船體結構健康度，能夠隨時掌握船舶航行安全。

另外法國驗船協會也認可陽明的船舶配置了先進的電腦整合系統以監控無人當值機艙，並且配置有尾軸監控裝置隨時監控尾軸狀態，可大幅提昇航行安全性，而挪威驗船協會認可其配備有優益精進之技術，包含特定航路貨櫃積載規劃可提高貨櫃裝載彈性，以及船體俯仰姿勢最佳化可節省油耗，運用上述技術將可提升營運性能，同時達到降低溫室氣體排放之目的。

陽明海運表示，隨著科技日新月異發展，智能船舶已成為船舶製造與航運業勢不可擋的演化趨勢，隨著這批智能船舶於今年起陸續竣工交船並投入陽明海運亞洲線營運，將為客戶帶來更加創新與專業的運送服務。