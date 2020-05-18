水泥需求回溫　台泥預期第二季可維持年增正成長

▲ 台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／台北報導

台泥今日舉行109年第一季法說會，對於今年第二季展望，台泥預期，第二季業績表現與去年相較可望正成長，但對於全年營運表現，則因第一季衰退明顯，仍持保守看待。

台泥2019全年合併營收新台幣1228億元，歸屬於本公司業主稅後淨利242億元、成長14.3%，EPS 4.43元，董事會通過今年將配發2.5元現金股利、0.5元股票股利。

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台泥總經理李鐘培指出，今年第一季因疫情關係，大陸市場銷售量衰退27%、營業收入減少28%，但值得欣慰的是，毛利率維持不錯成長，因水泥售價相較去年同期所差有限，但煤價原料價格明顯下降，因此對於毛利有很重要幫助。

另外，台灣市場的水泥、混凝土需求量變好，水泥銷量第一季成長10.38%、混凝土第一季成長16.1%，台灣的水泥毛利率Q1成長15.3%，是2019年Q1以來最好一次的紀錄。

但李鐘培認為，第一季數字參考價值不大，因有農曆年旺季、補存貨效應等因素，而市場實際影響是從3月下旬、歐洲疫情爆發開始，因此重要是第二、三季表現。

台泥副總黃健強指出，今年天氣情況好一點，估計第二季發貨量會比去年好；不過因為第一季銷量衰退比較大，加上去年基期很高，全年有沒有辦法達去年水準還是要觀察，但也預估不會與去年差距太遠。

▲ 台泥、國際中橡聯合法說會。（圖／台泥提供）

根據歷史經驗，在2003年SARS、2008金融風暴兩大時期，到危機爆發的中後期，水泥銷售就開始大幅增加。李鐘培指出，事實上，大陸水泥市場到3月就開始恢復，到4月也已慢慢追上去年同期。大陸政府2019年底公佈總投資超過4兆人民幣的基礎建設計畫，面對疫情緩和後的內需市場，也準備更多利多方案幫助市場恢復正常運作。這些政策使大陸當地水泥市場於4月初的發貨接近去年同期的水準。

在國際化進度部分，2016~2019產能乘持股比增加66.78%，在2017年推動私有化、2018投資土耳其（增加1950萬噸產能）、2019年葡萄牙私有化（增加760萬噸產能），除了大陸市場，台泥已經走入國際市場，也預期成效會慢慢展現。

除了國際化，發展多元化的事業也是台泥的目標之一。台泥持續發展環保事業，2017~2019年台灣及中國大陸的廢棄物處理量均成長超過15%。台泥花蓮和平廠—台泥DAKA開放生態循環工廠也在今年取得經濟部觀光工廠認證，成為全台第一個取得觀光認證的大型工業工廠，讓工廠也可以是傳遞知識的教室，是社區聚落生活的一部分。

台泥2019年底參與承諾科學基礎減碳目標（Science Based Targets, SBT），預計2025年總排碳量要較基準年2016年降低10.8%。相較於科技業或金融業，傳產製造業要達成減碳目標格外困難，全世界目前僅有歐洲海德堡Heidelberg Cement、拉法基LafargeHolcim及印度Shree Cement三家水泥廠，通過科學減碳目標，台泥為東亞及台灣第一家參與此項國際減碳行動的水泥業。