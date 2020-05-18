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「松山療養所」宿舍大變身！打造藝文療癒空間「靜心苑」對外開放

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▲▼「松山療養所所長宿舍」大變身！打造藝文療癒空間「靜心苑」對外開放。（圖／台北市政府文化局提供）

▲「松山療養所所長宿舍」大變身！打造藝文療癒空間「靜心苑」對外開放。（圖／台北市政府文化局提供）

記者林育綾／台北報導

歷史建築「松山療養所所長宿舍」由台北市政府文化局歷經4年時間，從解決產權爭議、投入修復，至OT招商遴選營運團隊，今（18）日起以藝文療癒空間「靜心苑」重新對外開放，結合藝文、養生、療癒及餐食等內容，打造為紓壓休閒空間。

▲▼「松山療養所所長宿舍」大變身！打造藝文療癒空間「靜心苑」對外開放。（圖／台北市政府文化局提供）

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▲「松山療養所所長宿舍」改造為藝文療癒空間「靜心苑」對外開放。（圖／台北市政府文化局提供）

台北市副市長蔡炳坤表示，「松山療養所所長宿舍」在2006年登錄為歷史建築，原權管單位為衛福部胸腔病院，但因產權複雜，以致歷史建築荒廢多年。2016年市府積極向權管單位辦理無償撥用，並與44位私地主展開多次協調及溝通，最終以總價金6,400萬元向私地主達成協議價購，解決多年來占用私地所衍生的權屬問題。

2018年市府投入2,500萬元、歷經約一年半修復，恢復日式建築原有的特色及風貌。而為能有效活化再利用，並呼應松山療養所的歷史，再利用以「藝文療癒」為定位，採OT方式委託營運團隊「新視紀整合行銷傳播股份有限公司」為南港地區量身打造一座藝文空間。

▲▼「松山療養所所長宿舍」大變身！打造藝文療癒空間「靜心苑」對外開放。（圖／台北市政府文化局提供）

▲▼「松山療養所所長宿舍」修復前。（圖／台北市政府文化局提供）

▲▼ 「松山療養所所長宿舍」修復前。（圖／台北市政府文化局提供）

「靜心苑」分成三大營運方向：藝術療癒、藝文研習及養生休憩，規劃包括藝術、音樂、園藝、茶藝等療癒課程及講座，提供有機茶飲、養生餐食服務，打造紓壓療癒環境。未來也將與在地社區共合共樂，除每年安排社區回饋時段、配合地方辦理公益活動外，也提供當地里民消費優惠、課程免費體驗等回饋措施，增加在地認同、凝聚社區向心力。

此外，對街的「松山療養所宿舍」於2018年登錄為歷史建築，市府為整體規劃社區紋理風貌，亦辦理無償撥用，同步由文化局投入2,200萬元啟動修復工程，預計明年完工後，將結合「松山療養所所長宿舍」營運團隊擴大營運空間及服務內容，邀請里民共同參與歷史建築保存及維護。

為因應新冠肺炎疫情影響，營運期間除進行人流控管外，入場須配戴口罩，並配合體溫測量、手部消毒、填寫個人基本資料包括旅遊史與接觸史等；未來營運團隊將持續依市府防疫公告規範內容進行防疫規劃，歡迎市民朋友前來安心參觀造訪。

「靜心苑」營運資訊
時間： 週二至週日11:00~20:00
營業地點： 台北市南港區昆陽街164號
休館日： 每週一暨每年除夕農曆新年休館

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