蘇貞昌辦公室主任黃致達轉政委　丁怡銘接行政院發言人

▲Kolas Yotaka轉任總統府發言人、丁怡銘接任行政院發言人。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝臉書）

記者蔣婕妤、黃巈禾／台北報導

總統府18日宣布Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），轉任總統府發言人。政院幕僚稍早宣布，行政院發言人由現任行政院簡任秘書丁怡銘接任，另外，蘇貞昌辦公室主任黃致達轉政委。

政院幕僚說明，Kolas Yotaka出任總統府發言人後，行政院發言人一職由現任行政院簡任秘書丁怡銘接任，丁怡銘從上次新北選舉時，就是新媒體宣傳的總操盤手，特別是過去一年多來，從蘇貞昌的新媒體社群開始，帶動整個內閣各部會新媒體社群，都展現出更為快速、活潑與接地氣的政策宣傳與新聞因應的風格變化，希望丁怡銘接任行政院發言人後，能強化新媒體時代的宣傳與政策溝通。

另九席政務委員部分，政院幕僚表示，蘇貞昌認為林萬億、吳澤成、張景森、鄧振中、龔明鑫、羅秉承及唐鳳等七位政委，都對各自督導協調的部會與政策業務相當熟稔，過去一年多來，也多能配合整體執政團隊的施政理念與節奏，所以七位政委皆繼續留任。

政院幕僚提及，蘇貞昌也任命行政院顧問兼任院長辦公室主任黃致達轉任政務委員，黃致達長期參贊從蘇貞昌第一個閣揆任期起，後歷經張俊雄、林全、賴清德，以及去年蘇貞昌再任閣揆，黃致達都擔任內閣重要政策智囊，蘇貞昌期勉與其他政委共同分工在重大政策的協調整合，協助蘇貞昌推動施政；另一席政委則視行政團隊組成新隊形後，再邀請優秀人才加入。