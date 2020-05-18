台灣記憶體創世界第一品牌！旺宏董事長吳敏求成就受肯定　獲頒交大名譽博士

▲國立交通大學代理校長陳信宏（右）頒授名譽博士學位證書予旺宏電子董事長吳敏求（左）。（圖／旺宏電子提供）

記者楊絡懸／新竹報導

旺宏電子（2337）董事長吳敏求18日獲頒國立交通大學名譽博士學位，這是繼清華大學、成功大學榮譽博士學位後，獲得第3個榮譽博士殊榮；他以「實在」經營理念，貢獻企業經營及社會公益，也長期支持科普教育，對台灣科學教育影響深遠，並帶領旺宏電子成為世界級記憶體製造商第一大品牌。

吳敏求為台灣半導體產業的先驅及創新人物，自國立成功大學電機工程研究所畢業後，赴美國史丹佛大學（Stanford University）取得材料科學工程學系碩士學位，陸續任職於美國Siliconix、Rockwell、Intel及VLSI公司。

請繼續往下閱讀...

1989年，吳敏求帶領在美國落地生根的28個家庭、近40位專業人才返國成立旺宏電子，秉持開創台灣自有品牌與技術的信念，讓專業非揮發性記憶體產業在台落地生根。

創業之初，吳敏求即領先全球導入電腦化管理，建置全球首座無紙化半導體工廠，並以大數據（Big Data）確保產品與服務品質；同時專注人才培養及技術研發，建立自主技術，迄今已在全球取得逾8000件專利，成為台灣唯一具有自有品牌及全球競爭力的公司。

▲旺宏電子董事長吳敏求以「我的奮鬥史」為題進行專題演講。（圖／旺宏電子提供）

吳敏求對半導體產業的重要貢獻，獲選1996年Electronic Business Asia亞洲最佳五位經理人；1997年入選美國電子買家新聞全球25位創新企業總裁，為唯一獲選的亞洲企業人士；1998年榮登美國《富比士》（Forbes）雜誌封面人物，為台灣首位登上富比士封面的企業家；2001年獲選為美國《商業周刊》（BusinessWeek）亞洲之星。

國立交通大學代理校長陳信宏表示，吳敏求帶領專業人才返國開創台灣品牌，扭轉當時高科技人才多數流向海外的風氣，大幅激勵國內高科技產業，讓美國高科技產業更加重視華人科技人才；此舉也吸引許多優秀人才返台投入半導體產業，以群聚效應形成東方矽谷，讓台灣在全球半導體產業鏈居領先地位。

深耕產業時不忘教育本質，吳敏求長期支持科普教育，對台灣科學教育影響深遠，陳信宏認為，吳敏求是具有遠見的領導者與實踐家。

▲國立交通大學代理校長陳信宏（右）為旺宏電子董事長吳敏求（左）撥穗，完成名譽博士學位授予。（圖／旺宏電子提供）

吳敏求表示，這是他繼清華大學及成功大學之後，獲得的第3個名譽博士學位，在旺宏創立30週年之際受頒，意義非凡。他感謝家人的支持，因為創業的過程很艱辛；也感謝旺宏電子的同仁，旺宏一切從零開始，雖曾面臨營運上的困境，因為這群努力的夥伴共同打拚，使旺宏逐步落實理想與目標，成為全球非揮發性記憶體領導公司。

吳敏求指出，交大的教育特色是「求實學、務實業」，期許學生具備實事求是精神，掌握社會脈動、與時俱進，這和他的經營理念「實在」不謀而合，尤其科技業注重細節，「所謂魔鬼藏在細節裡，要做出好的產品不容易，必須要務實且有紀律，腳踏實地解決問題。」

此外，吳敏求也將這份榮耀與「胡老師」、已故旺宏前董事長胡定華分享，「我從胡老師身上學到3樣非常重要的事，分別是誠實、紀律及遠見。」他將延續胡定華科技興邦的理念與精神，計畫設置以胡定華為名的基金，協助產業持續創新。