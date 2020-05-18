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明基三豐「可攜式超音波」助泰抗疫　行動診斷降低感染風險

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▲「泰國台僑胞疫情聯合應變小組」於今(18)日捐贈醫療物資，其中包含明基可攜式超音波。（圖／明基三豐提供）

▲「泰國台僑胞疫情聯合應變小組」捐贈的醫療物資，包含明基可攜式超音波。（圖／明基三豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

明基三豐（4116）今（18）日宣布，全球新冠肺炎疫情(COVID-19)持續延燒，作為前線抗疫的醫療設備，明基三豐可攜式超音波方便在不同隔離病房使用，協助醫師觀察患者的肺部變化，全觸控設計較傳統按鍵式機台方便消毒，降低感染風險，獲泰國台僑胞選用，捐贈當地醫院。

由旅泰僑界組成的「泰國台僑胞疫情聯合應變小組」今日在泰國捐贈醫療物資，成員之一的泰國台灣商會聯合總會總會長郭修敏表示，台灣醫療的技術先進，聞名全球，這次防疫成果更是有目共睹，選擇明基可攜式超音波的主要原因是希望提供優質的設備給泰國本地醫院，而且是100%台灣設計、研發與製造，希望在回饋泰國本地的同時，也能將台灣優質的智慧醫療產品推廣到各地。

請繼續往下閱讀...

明基三豐表示，全球最大的在線科學、技術和醫學領域學術資源平台Springer Link與其它海內外等多項研究報告指出，面對新冠肺炎的疫情，醫師需要觀察患者的肺部變化，相較於放射性穿透力強的電腦斷層掃瞄與X光，可以先使用無放射風險與非侵入式的超音波做初步檢查。

明基三豐指出，在不同隔離病房，醫師需要了解患者的肺部變化時，超音波可用於急性呼吸衰竭的診斷，可評估急性呼吸窘迫綜合徵(ARDS)或機械通氣下的重症肺部疾病，有利於查找呼吸系統相關疾病所致發熱的病因。

明基三豐說明，當需要進行醫療處置時，超音波可以協助精準定位，在其引導下進行插管、穿刺抽液、穿刺置管引流和穿刺活檢等，可避免盲穿和多次穿刺所致的損傷，也可以排除急性循環障礙所致的呼吸困難。

明基三豐補充，可攜式超音波具有「攜帶方便、快速掃描」、容易移動與設置的優勢，有助於第一線醫護人員攜至隔離病房，在病床邊直接為患者做掃描診斷，傳統鍵盤式的超音波在消毒上容易有死角，明基三豐的超音波使用全觸控螢幕，讓消毒更加確實，大幅降低傳染風險。

明基三豐強調，目前新冠肺炎全球確診人數已經超過470萬人，全球各地均面臨醫療資源缺乏的困境，在疫苗尚未問世的當下，各國要做好打持久戰的準備，充足且合適的醫療設備，將可發揮最大效益，更是抗疫的最大資產。

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