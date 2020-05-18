財部推國有土地綠美化　「北屯小肺」化身成荔枝森林公園

▲國產署副署長游適銘。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為加強土地管理效益、美化環境景觀，財政部今（18）日表示，只要符合條件且有意願者，都可以提出申請，共同推動國有非公用土地綠美化，目前綠美化土地約有432公頃，相當於16.7座台北市大安森林公園。

國產署副署長游適銘表示，目前尚無處分利用計畫的國有非公用土地，訂有「國有非公用土地提供綠美化案件處理原則」，不論是中央機關、地方政府、適當機構（公司）或設有代表人或管理人的非法人團體及自然人，若有代為整理環境或施作綠美化意願，都可提出申請，國產署各分署可用不支付管理費用方式，委託管理或認養，推動國有非公用土地綠美化，增加民眾休憩空間。

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根據財政部統計，截至今年4月底止，提供綠美化土地計3,302筆錄，面積約432餘公頃，相當於16.7座台北市大安森林公園，可吸收二氧化碳排放，對環境保護及減碳具有成效。

游適銘舉例，近期提供綠美化指標性案例有2個，首先是「五股垃圾山」，該區域約有9,000平方公尺的國有土地，但當地濫倒垃圾、違章廠商，造成環境髒亂甚至發出惡臭，嚴重影響當地居民生活，但在新北市長侯友宜大力整頓下，包括拆違建、輔導業者合法化等，再由五股區公所辦理綠美化，翻轉五股形象。

另一案例則是荔枝森林公園，游適銘說，位於台中市北屯區東山段國有土地，約有5,000平方公尺，原本台中市政府規劃作為興建社會住宅使用，但因地上生長80棵果樹、上百棵小樹，因此有「北屯小肺」之稱，加上當地居民希望保留綠地，最後委託當地建設局辦理綠美化，打造與地方共存的生態休憩區域。