達邦蛋白開發益生菌系列「達邦來富」　午仔魚育成率提高近2成

▲達邦蛋白攜手養殖業者楊傳章使用益生菌系列達邦來富成功建立午仔魚品牌形象。（圖／達邦蛋白提供）

記者姚惠茹／台北報導

達邦蛋白（6578）今（18）日宣布，成功開發益生菌系列達邦來富，提高午仔魚育成率近兩成，減少用藥70%，建立產銷履歷，不僅幫助養殖午仔魚在這次疫情肆虐下逆勢成長，除了容易運輸、外銷需求增加外，還可彌補疫情之下海鮮難輸入的缺口，池邊價一度漲幅達3成之多。

達邦蛋白表示，午仔魚養殖密度高加上不耐緊迫的特性，藥物殘留檢驗不合格的消息頻傳，難以建立產銷履歷，成為產業發展的隱憂，但達邦蛋白以獨步全球的水解黃豆胜肽蛋白，成為取代抗生素增加動物免疫力的當紅植物蛋白原料，進一步開發獨家的抗菌肽及益生菌系列產品「達邦來富」，具有食品級的檢驗規格，能幫助動物提升免疫力及抗菌，讓近來投入午仔魚養殖大有斬獲。

請繼續往下閱讀...

達邦蛋白指出，這次與曾獲全國績優產銷班殊榮的楊傳章合作，他具備多年午仔魚養殖經驗，在養殖管理上相當嚴謹，每一批次養殖消耗的飼料量、用水量、換肉率、育成率、成本及效益，都分析得相當仔細，採取企業化般的養殖管理系統，讓午仔魚的收成能夠突破8成，但是達邦來富實驗結果發現，最終育成率竟然能夠高達95%。

楊傳章表示，以往午魚養殖過程中一旦疾病爆發，常造成5-10%的魚死亡，若處置不當，損失甚至高達數成，辛勞付諸流水，意外的是，在使用達邦來富的過程中發現，就算少數魚隻發病，不使用抗生素，也不會讓疾病爆發，最終育成率竟高達95%，效果十分驚人，而且整個過程用藥比例降低至少7成以上，一旦度過疾病好發期，甚至可完全不用藥，不只降低成本，還提高養殖附加價值。

達邦蛋白董事長劉郁芬表示，公司積極投入益生菌整合工程，將過去精心篩選數年的菌種庫加以應用，如今已在無抗養殖領域屢獲佳績，為消費者食安作最嚴謹的把關，接下來更要將益生菌的應用拓展至保健食品、植物保健及環境保護，除了幫助動物提升免疫力及抗菌外，並且將排泄物除臭進而轉化為有機肥，串聯整個養殖業，將農、漁、牧由汙染產業，轉變成新農金產業鏈。

達邦蛋白新建的中國大陸漳州廠第一條線已在2019年10月開始投產，產能達1200噸，計畫擴建第二及第三條，產能邁向3600噸，相當於台灣廠的產能，可望成為公司未來營運成長的動能。