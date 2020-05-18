「讓整個國家失望！」白宮貿易顧問痛批CDC　雙方火藥味超濃

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）批評CDC「讓國家失望」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國政府應對新冠肺炎（COVID-19）疫情的方式被抨擊行動遲緩，白宮冠狀病毒工作小組、疾病管制與預防中心（CDC）也因重啟經濟等議題，關係日益緊張。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）於17日表示，CDC在檢測方面「讓國家失望了」，被視為華府官員至今公開表達的最嚴厲批評。

納瓦洛17日在NBC節目《與媒體見面》（Meet the Press）上表示，「在這場危機初期，全球此領域中最值得信賴的品牌CDC，在檢測方面真的讓整個國家失望。」他認為，CDC把檢測侷限在官僚主義之內，品質也很糟糕，「讓我們退縮了。」

CDC一名資深官員17日對此表示憤怒與沮喪，他指出，CDC也是政府的聯邦機構，「CDC主任是一個被任命的職位，雷德菲爾德博士（Dr. Robert Redfield）是由總統川普任命的……納瓦洛先生最終都是針對總統，以及總統任命領導這個機構的人提出批評。」此外，其發言人目前拒絕對此評論。

▲美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）坦言CDC初期失誤，但也出言辯護。（圖／達志影像／美聯社）

衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）接受CBS節目《面對國家》（Face the Nation）採訪時表示，CDC初期試圖擴大檢測生產規模時，曾經發生問題，「試劑第三部分的最終階段顯然出現汙染，這並不會導致假陰性或假陽性，卻阻止（檢測）規模擴大長達好幾周。」但是他也發聲辯護，「我不認為CDC讓這個國家失望了，我相信CDC在公衛領域扮演重要角色，（擴大檢測的）關鍵是讓私部門參與進來。」

▲白宮冠狀病毒工作小組協調員比爾斯博士（Dr. Deborah Birx）最近也坦言對CDC感到失望。（圖／路透）



CNN報導，隨著檢測、各州重啟經濟以及追蹤病毒數據等問題接踵而至，白宮與CDC之間的關係日漸緊張，雙方官員都提及逐漸高漲的不信任感與敵意，但納瓦洛的言論是華府官員至今所公開發表的最嚴厲批評。

此外，白宮冠狀病毒工作小組協調員比爾斯博士（Dr. Deborah Birx）認為，CDC蒐集資料的方式過時，導致確診人數與死亡病例通報不精確、延遲。她近日更是坦言，對於CDC感到失望與不安。

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