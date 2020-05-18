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房東良心爆棚「不收12房客租金」　還每人加發25kg白米

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▲▼新德里,印度疫情不見緩和。（圖／路透）

▲印度疫情嚴重封城，房客經濟困難，有房東決定不收房租。（示意圖／路透）

記者吳孟臻／綜合報導

印度奧里薩邦（Odisha）首席部長帕特奈克（Naveen Patnaik）4月間曾表示，在疫情困難時期，希望房東能發揮同情心，減免窮人的房租，或是同意讓房客延遲繳納房租。一名叫做阿查理亞（Murli Mohan Acharya）的房東不只做到減免12位房客5月的房租，還送每位房客白米，發揮人飢己飢的精神。

綜合印媒報導，阿查理亞的房客多從事小生意，或是在街上擺攤賣小零食維生。阿查理亞說，「因為從3月底開始封城，我的房客全都無法繼續做生意，面臨很大的經濟困難，政府也沒給什麼幫助，所以我決定不收5月的房租，再送每戶25公斤的米，希望幫他們度過這段艱難的時期。」

根據《印度斯坦時報》，除了阿查理亞，先前也有另外兩位房東不收房租。史瑞查丹（Prashant Kumar Shreechandan）免除26位房客的房租，並保證如果繼續封城，也不收房租；另一名房東吉娜（Jitu Jena）則是不收10位房客4月的租金。

在疫情艱難的時刻，有房東願意犧牲自己的收入，但也有房東趁機將房租從3000盧比漲到5500盧比，如果房客不願意接受，最終只有被驅離的下場。

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