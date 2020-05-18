台泥董事長張安平：經濟海嘯來襲　超過10億人恐重新進入貧窮世界

▲台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

記者陳心怡／台北報導

台泥今（18）日舉行法說會，台泥董事長張安平開場時表示，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情慢慢的減緩，但是經濟的海嘯已經開始在襲擊全世界，可能有超過10億的人口將重新進入貧窮世界。

張安平表示，美國已經有近4000萬人失去工作，歐洲各國加起來失業的勞工也可能有4000-5000萬人；中國第一季的GDP是-6.8%，美國是-4.8%，法國是-5.8%。他指出，無論是中國、美國、歐洲或者是日本、台灣的失業人口都在快速增加當中，這次是百年難見的全世界性的經濟蕭條，沒有什麼國家可以躲得掉，可能有超過10億以上的人口重新進入貧窮世界。

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張安平認為，雖然各國政府以及中央銀行大家都卯足了力想保留各國經濟的流動性和活力，但是效果到現在為止仍不彰。這一次可能真的需要世界各國放掉短時間的分歧的意見，全力合作，每一個國家內的每一個人，每一個公司都要盡到他必須盡到而且有能力的責任，世界才可能過這一關。自掃門前雪的心態，會造成一個更長更慘的經濟結果。

張安平希望在這個庚子年的2020年，可以用2.0 2.0的”有遠見的視力”（foresight）去佈置未來，而不是以後用2.0 2.0的”後見之明”（hindsight）來回顧今年所做的一切的對錯。



最後，張安平以電視影集「星際迷航記」中的一句話改編做結尾，「環境，人類的最後的疆界，這是台泥未來的航程，去尋找新的生活方式和新的公民責任。勇往直前，邁向人從没有去過的地方。」

