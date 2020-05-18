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他喝茫下樓找水喝　直擊嫩女友「埋首2兄弟雙腿間」噁到當場嘔吐…含淚奪門

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▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲男網友發現女友跟兩位朋友酒醉後激戰。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

朋友妻不可騎，就是人在社會走跳的基本原則。一名國外網友日前卻分享自己遭到2名好友扣上綠帽，在一場派對結束之後，發現女友竟然與2好友在客廳激戰，當下幾乎承受不了背叛事實就在眼前，立刻奪門而出，事後雖女友多次打電話、訊息尋求原諒，但該名網友卻表示，「就算想原諒，但想起那些畫面，還是令人噁心。」

根據《太陽報》兩性專欄報導，一名23歲的男網友分享，自己跟20歲女友到朋友家慶生，原本將是一場充滿歡笑、快樂的聚會，甚至計畫好因為會喝酒，會寄宿在朋友家，果然在派對的過程中，男網友自己開心喝了幾杯，最後不勝酒力，於是告訴女友「想要上樓睡一下」。

就在男網友睡了一對時間，醒來後卻發現女友不在身邊，於是決定下樓倒杯水並且尋找女友。未料卻發現2名男性好友，竟在樓下跟女友激情親熱，當下三人看到男網友出現，瞬間場面凍結。男網友這時立刻衝上樓瘋狂嘔吐，接著穿好衣服含淚奔回家。

女友事後曾發訊息哀求男網友原諒，並表示都是因為自己「喝得太醉」，但是至此之後男網友難過的不願再見女友，而2位朋友也發訊息表示道歉。男網友悲傷表示，雖然很難過，但是想到那畫面真的太噁心，「到時候回到工作崗位還要遇到2個朋友」，所幸公司答應調班，盡可能避免尷尬的場面出現。

不少網友看到這篇文章，直呼「真的綠爆！」、「一次兩個，兄弟你確定不要緊吧？」、「太可憐了」、「千萬不能心軟！」

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