政次吳自心深耕財部近30年請辭　蘇建榮大讚：非常得力的助手

▲財政部長蘇建榮（左）、財政部政次吳自心（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

財政部政務次長吳自心因個人生涯規劃辭任，財政部今（18）日舉行政務次長惜別會，部長蘇建榮表示，吳自心的EQ高、身段柔軟，且對業務相當熟悉，尤其是在推動稅務方面，更是「功不可沒」，更是他非常重要的得力助手。

財政部長蘇建榮今天在政務次長惜別會致詞時表示，「我心裡跟各位一樣，除了不捨之外，也充滿了感謝」，吳自心任公職長達36年的時間，對推動稅務方面，可說是「功不可沒」。

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蘇建榮指出，吳自心從1984年開始任公職，除了1996年7月到2004年8月轉任公平會外，其餘將近30年的時間都在財政部任職，曾任財政部主任秘書、北區國稅局長、台北國稅局長、賦稅署署長、常務次長到政務次長等，歷練相當完整。

蘇建榮也說，吳自心的EQ高、身段柔軟，且對業務相當熟悉，因此命他為發言人，對內政策執行及督導，對外負責溝通，直呼是「非常得力的助手」，同時也能提供前瞻性的看法，作為他政策參考，再次強調，他不僅是部裡難得的長官，「對我也是非常重要的助手」。

財政部政務次長吳自心致詞時指出，「這2年我過得很快樂，給我很大的空間處理事務」，過去有8年的時間在公平會，當時獲益良多，因而對產業有初步的認識，了解產業問題、競爭環境，為日後到賦稅署奠定基礎，以不同角度思考，但他最後仍希望回到財政部，認為「這才是我們的家」。

吳自心也提及，「我的脾氣不好、個性很急」，但仍是希望把事情做好，因此要求較高，對於造成同仁不舒服表達歉意，衷心感謝部長、各位同仁，在這段服務期間，給予很大的協助。

據了解，政務次長的職缺將由現任常務次長阮清華接任。不過，蘇建榮對此則說，等新任期開始後再說，由於現在是請辭狀態，不便多說。