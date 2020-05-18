麗清Q1「由盈轉虧」！淨損1.29億元、每股賠1.71元　創歷年單季最大虧損

▲「麗清科技」第一季創歷年單季最大虧損。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布第一季財報數字，營收達6.57億元，稅後淨損1.29億元，稅後每股虧損（EPS）1.71元，創歷年單季最大虧損，也較2019年同期由盈轉虧，主要受到新冠肺炎（COVID-19）封城及新廠投產初期折舊及相關成本較高影響所致。

麗清表示，新冠肺炎封城，導致整體稼動率過低的閒置產能損失3115萬元；另一方面則受到新廠投產初期折舊及相關成本較高、存貨呆滯一次性損失7839萬元、以及學習曲線仍須精進所致，因此第一季整體毛利率為2.48%，隨著未來庫存去化，有機會逐步回沖挹注營運動能。

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綜觀中國廠區第一季的表現，麗清表示，上海、東莞廠在2月中已快速復工，武漢廠則於3月下旬復工，雖然短期品牌車廠備貨力道略為放緩，但整體訂單並未取消。以第一季LED車燈模組產品結構而言，產品比重為LED頭燈14.2%、尾燈51.4%、晝行燈34.4%，其中，LED頭燈與尾燈模組比重將有機會在第二季起提升。

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

根據中國汽車工業協會最新統計數據，4月份中國單月新車銷量達207萬輛，終結連續21個月年減表現，較2019年同期成長 4.4%，也較3月份大幅成長43.5%，顯示在中國購車補貼政策的激勵，以及國際油價低靡的雙重刺激下，民眾購車意願明顯回升。

麗清於3月份已在品牌車廠要求下以庫存、加班或調班方式因應急單需求，在4月份的營收表現也受惠於新車市場銷售提振有明顯回升，預期今年第一季的營運谷底已順利度過，在未來營運有機會展現逐季成長的動能。

此外，麗清指出提前布局桃園觀音廠、以進攻全球車款訂單為主的第二生產基地，目標在2020年第三季起開始試量產，保持未來長期穩健的營運成長動能。