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疫情衝擊中橡碳黑全球八廠　印度輪胎需求量長期看好穩營運

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▲台泥集團旗下上市公司台泥、中橡今天舉行聯合法說會，由台泥企業團董事長張安平親自主持。（圖／記者林淑慧攝）

▲台泥集團旗下上市公司台泥、中橡今天舉行聯合法說會，由台泥企業團董事長張安平親自主持。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎衝擊全球，國際中橡今（18）日舉行法說會，受到新冠肺炎疫情衝擊汽車供應鏈，中橡碳黑全球八廠部分廠區停工或減產；不過，印度預期在2026年前成為全球第三大汽車市場，碳黑需求量仍將持續成長，可望挹注公司營運表現。

台泥集團旗下上市公司台泥、中橡今天舉行聯合法說會，由台泥企業團董事長張安平親自主持。張安平於致詞時定調下半年景氣，這波新冠肺炎疫情的影響前所未見，有賴全球各國放下分歧意見，齊心合力維穩經濟，以渡過百年一遇的經濟大蕭條。

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▲台泥集團旗下國際中橡今天舉行聯合法說會，中橡董事長辜公怡出席。（圖／記者林淑慧攝）

▲台泥集團旗下國際中橡今天舉行聯合法說會，中橡董事長辜公怡出席。（圖／記者林淑慧攝）

針對國際中橡營運，總經理黃柏松指出，2020年農曆年後，大陸地區延遲復工，直至三月汽車供應鏈才逐步恢復生產，但在歐美疫情爆發下，外銷需求大幅減少，內需市場也尚未恢復，導致輪胎、碳黑業開工率至今仍維持低檔；而美國三月中在UAW（全美汽車工人聯合會）要求下，各大車廠暫時停止營運，保護工人健康安全，而歐洲車廠亦因封城等因素暫停生產。

不過，中橡美國廠深耕技術研發多年，碳黑產品應用廣泛，雖在疫情影響下主要轎車胎市場需求萎縮，尚有包括商用輪胎、塑膠及橡膠製品等其餘深入生活各層面之應用之需求，產品多元化分散風險。

▲國際中橡總經理黃柏松指出，印度預期在2026年前成為全球第三大汽車市場，碳黑需求量仍將持續成長，可望挹注公司營運表現。（圖／記者林淑慧攝）

▲國際中橡總經理黃柏松指出，印度預期在2026年前成為全球第三大汽車市場，碳黑需求量仍將持續成長，可望挹注公司營運表現。（圖／記者林淑慧攝）

印度市場方面，印度的封城政策自三月底延長至五月，汽車銷量四月份大幅衰退；但在印度政府持續推動汽車發展計畫下、輪胎廠紛紛在印度進行擴產計畫，根據OICA（世界汽車工業國際協會）統計，印度目前為全球第五大汽車銷售市場，預期在2026年前印度將成為全球第三大汽車市場，碳黑需求量仍將持續成長，長期仍看好。

依據財報，國際中橡2019年合併營業收入222億7,094萬元，合併稅後淨利11億6,553萬元，全年度EPS為1.20元。2020年第一季合併營收44億6,569萬元，合併稅後淨損7,492萬元，EPS為-0.04元。以2019年全年營收比重來看，碳黑事業群貢獻度達70%、電池事業群佔約17%、生技事業群則佔13%。

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