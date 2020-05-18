軟銀前一會計年度淨損近兆日圓！　創下39年來最慘紀錄

▲軟銀執行長孫正義。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

軟銀今（18）日公布截至三月底的會計年度財報，整體經營虧損達1.36兆日圓（約新台幣3,818億元），淨損9615.76億日圓（約新台幣2,691億元），去年同期利潤為4,949.2億日圓。其中願景基金對 WeWork 的投資損失達7,208億日圓成了眾矢之的，創下軟銀集團39年來最慘的紀錄。

截至今年3月31日，軟銀旗下的願景基金（Vision Fund）和其他管理基金的營運收入為1.93兆日圓，高於去年同期的1.26兆日圓；然而淨虧損達8007.6億日圓，導致母公司的淨虧損合計為9615.76億日圓。

請繼續往下閱讀...

軟銀表示，透過出售阿里巴巴和SB Cloud公司的股票獲得1.1兆日圓；此外，願景基金透過部分投資借入36.5億美元（約新台幣1,095億元）。急於籌資的軟銀正在與德國電信（Deutsche Telekom）洽談，出售所擁有的一部分 T-Mobile 股份。

T-Mobile 的市值約為1,200億美元（約新台幣3.6兆元），據知情人士指出，軟銀持有 T-Mobile 近25%的普通股，若此筆交易順利完成，德國電信對 T-Mobile 的持股比例將從近44％提升至50％以上。

＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

►軟銀淨虧損上調20％！ 預計虧損將破2500億元

►軟銀面臨15年來首度虧損！ 年虧5千億元的願景基金成了拖油瓶

►軟銀CEO孫正義發警語：願景基金投資組合至少有15家公司將破產！