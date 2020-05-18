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對嘴模仿川普「注射消毒水」暴紅！女作家：這句話本來就很荒謬

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▲▼莎拉．庫柏對嘴模仿川普大暴紅。（圖／翻攝自twitter／@sarahcpr）

▲庫柏對嘴模仿川普大暴紅。（圖／翻攝自twitter／@sarahcpr）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國喜劇演員兼作家莎拉．庫柏（Sarah Cooper）日前在抖音上傳一段影片，模仿川普在記者會上建議美國人「注射消毒水防疫」，意外在網路上爆紅。她當時看完記者會後，就覺得這句話一定會變成焦點，於是決定拍成影片。影片中他從頭到尾都沒有說話，靠著對嘴加上動作和表情，配上川普的聲音，就吸引了1,700萬網友的點閱觀看。

綜合外媒報導，美國總統川普上月（4月）在記者會上提到，「可將消毒水注入體內治療新冠肺炎」，還呼籲美國國土安全部副部長布萊恩（Bill Bryan），應該要找一些醫生來參與此項計畫，此話一說完立刻引發各界譁然。庫柏當時認為，「我一聽完後就覺得這個會中，川普的言論對我來說很有視覺感」。於是在記者會結束沒多久後，她就上傳模仿影片到抖音上，並寫下「如何使用藥物」的標題。

影片上傳之後，立刻獲得許多人喜愛，庫柏表示，自己不是抖音的熱愛者，但能夠將喜劇與政治結合，在疫情的低潮時期為大家帶來歡樂，感到很開心，「這是一個很有趣的現象，身為一個演員及作家，會思考如何強調一部戲的荒謬，但是川普本身說的話就很荒謬，不需要特別加強」，因為這番話太有梗，直接引用會比修改過後效果來的更好。

當川普支持者看到影片時也無言，庫柏表示，這段影片除了演出動作跟表情，聲音完全沒有編輯過或是修改過，一切都是原汁原味的呈現，「那些支持者還能爭論什麼呢？你們會發現，這些話從我口中說出來，是多麼的愚蠢」，希望可以讓大家相信，川普說的話真的很瘋狂。

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