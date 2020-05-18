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WHA今登場　各國憂美中角力干擾全球防疫

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社日內瓦18日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天將召開史上頭一遭視訊大會，但各方憂心美中兩大國間的緊張，恐打亂國際間處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）所需的有力團結行動。

第73屆世界衛生大會（WHA）於日內瓦時間今天中午12時（台北時間晚上6時）登場，但從以往通常為期3週的時間大幅減為18、19兩天，預料焦點全都會在COVID-19疫情上；疫情目前在全球已奪走31萬條人命、感染近470萬人。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）15日表示，這次「將是世衛1948年肇建以來，最重要一場世衛大會之一」。

法新社指出，但全球盼藉這個機會達成共同舉措因應疫情，很可能受美中兩強在這次疫情大流行而關係逐漸惡化所累。

美國總統川普上週揚言要就中國造成COVID-19散播，切斷與中國的關係，還不斷提出病毒源自中國實驗室此一未經證實的指控。川普還以世衛順從北京、在疫情之初淡化嚴重性為由，暫停對世衛的金援。

儘管美中摩擦升溫，各國仍盼通過有共識的決議來共同應對疫情大流行。由歐盟所端出的決議草案，呼籲「公正、獨立與全面地評估國際對疫情危機的因應」。

歐盟消息人士表示，各國不會迴避棘手議題，包括呼籲世衛進行更多改革，因為各國認定這次疫情證明世衛不足以防止這類規模的危機。決議也會呼籲世衛與其他國際機構與國家密切合作，以查明新型冠狀病毒源於何種動物，並弄清楚為何會從動物移轉到人類身上。

各國外交官雖已原則就決議達成共識，但觀察家們仍憂心目前政治氛圍下，還是會有國家可能會推翻共識。美國駐聯合國大使布倫博格（Andrew Bremberg）15日說「我的希望是我們能加入共識」，此話不免讓外界七上八下。

另有美媒分析，美中在世衛角力反映美國和盟邦在與中國較勁的廣泛地緣摩擦，美國不但暫停金援世衛，還揚言另起爐灶創設機制取代世衛。

前澳洲派駐中國的外交官、現為雪梨的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）研究員康思敏（Natasha Kassam）說：「如同世衛在這次危機所暴露的問題與挨轟程度，任何替代機構日後也都會有類似今日的遭遇。一個排除中國而能有效的全球公衛機構實難想像，也很難想像美國會拿台灣參與作為底線。」

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