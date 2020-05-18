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施暴完「忘了」銬回床上！12歲男孩鄉村路上晃盪　警意外揭虐童案

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記者黃心瑀／綜合報導

美國一名12歲男孩先前獨自一人在路上行走，正好被路過的警察發現，他的身材相當瘦削而且全身布滿瘀傷，引起警方懷疑，追問之下才發現，他長期受到父母的虐待，平時更被用手銬禁錮在窗上，這次因為爸媽一時大意在施暴後忘了銬上手銬，他才有辦法趁隙溜出。

綜合外媒報導，這起事件發生在密蘇里州（State of Missouri），該名12歲男孩在一條偏僻的鄉村公路上被發現，警方找到他時，他除了身材瘦弱之外，身上還布滿了瘀傷，他向警察表示，因為爸爸媽媽「忘記」在施暴之後將他銬在床上，所以他才有機會收拾東西逃出。

對男孩施虐的人分別為40歲的爸爸克里斯佛（Christopher），跟38歲的繼母妮可（Nicole Crets），兩人在遭到調查後，於本月5日時被指控虐待兒童跟非法擁有槍枝。

當地警官凱文（Kevin Harrison）稱，男孩能活下來是一個奇蹟，儘管被發現時眼睛、額頭都腫了，但沒有受到極度嚴重的傷害，很開心能夠在路上遇到男孩並將其解救；他還提到，男孩體重曾經重達52公斤，但他送醫時卻只剩下33公斤，而且患有再餵食症候群。

報導中指出，男孩的爸媽在3個月前幫小孩辦理退學，以至於學校方面並不知道有虐待的事情存在；相關人員勘查男孩家後，在男孩床上發現手銬，而他的父母則用手或是皮帶對他進行毆打，時間持續了兩到三個月。

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