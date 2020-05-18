「與前男友壞壞」…幾周後驚懷孕！　準媽媽產前慌了：孩子不知道是誰的...

▲懷孕示意圖。（圖／pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

國外一名29歲的女網友日前投書表示，自己在一個月後就要生產了，老公跟她都感到無比期待，不過原本應該感到開心的事，卻在她想到一件荒唐的經歷之後轉變成擔心；就在確認懷孕的前幾周，她與前男友聯繫上，兩人約見面吃飯，在幾杯黃湯下肚後發生了關係，現在的她感到很慌張，因為根本無法確定小孩到底是屬於誰的。

該名女網友先前投書到《太陽報》尋求幫助，她跟31歲的老公都在期待自己肚子裡的小孩，不過原本應該要沉浸在喜悅裡的她，內心卻充滿著擔心；她在懷孕的前幾周跟前男友聯絡上，兩人相約好要在出差的時候見上一面，並且一起吃個飯喝點小酒。

吃完飯後，女網友到了前男友的飯店房間喝咖啡，但喝一喝卻滾上了床單，就這樣發生了關係，唯一能夠確定的事就是–前男友當時有做保護措施，儘管兩人事後感到後悔，但已經發生的事情無法挽回。

幾周過後，女網友驗出懷孕，並在進行第12周的產檢時被告知懷孕的期間，日子正是跟前男友發生關係的幾天前。女網友說，她跟老公每周性生活大約有2到3次，而且從來不做保護措施；她知道掃描出來懷孕的日期並非最精確的，一直害怕寶寶會不會是前男友的，另外她現在也在擔心，孩子出生時會不會被進行例行檢查，然後驗出來發現不是老公的種。

對此專家提出意見稱，女網友腹中寶寶的爸爸應該就是男朋友無誤，不過女網友雖然因為罪惡感而擔憂，但卻無法從她的言論中得知有向丈夫坦白，進而獲得贖罪的舉動；新生兒檢測僅在於寶寶患有罕見遺傳疾病時，才會實行，懷孕的最後幾周對父母來說都是一個焦慮的時期，這些煩惱很有可能因此出現，所以不要過度想像跟腦補來困擾自己。