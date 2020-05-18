影／29國行政部門支持我參與WHA　吳釗燮：台灣人志氣是越挫越勇、永不放棄

記者嚴云岑／台北報導

第73屆世界衛生大會（WHA）將在今（18）日起連續兩日召開視訊會議，台灣已連續4年未收到邀請函，外交部長吳釗燮與陳時中共同出席防疫記者會，對世界衛生組織屈服於中國大陸外交部表達強烈遺憾與不滿，但他強調，「台灣人志氣是越挫越勇、永不放棄」，當支持台灣聲音越強大，離成功也越近。

吳釗燮提到，儘管今年依然沒有收到WHA邀請函，但已收到來自國際社會的強勁支持，截至目前為止，已經有29個國家行政部門以多元方式表達對我國參加WHO的支持。

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除全體友邦向WHO提案外，也有越來越多理念相近國家高層公開發言表達支持，其中日本首相安倍晉三、加拿大總理小杜魯道(Justin Trudeau)、美國務卿龐培歐(Mike Pompeo)及紐西蘭副總理兼外長Winston Peters都是首度公開表態，意義重大。

此外，吳釗燮提到，另有43個國家的政要，包括超過600位北美洲、歐洲、中南美洲國會及歐洲議會的議員，也以多元方式表達對臺灣參與WHO的支持。

而國際輿論也展現支持我國參與WHO的強大聲浪，除了報導、評論與投書外，也有全球各地多家知名媒體相偕發表社論，力挺臺灣，這是史上第一次。