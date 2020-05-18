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1天內增54國！　全球116國支持WHA調查「病毒起源」提案　差13票達標

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世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

▲世界衛生大會18日召開。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生大會（WHA）將於18日登場，而一份由歐盟主導、澳洲修訂的「調查新冠肺炎源頭」的提案，目前已經獲得116國支持，只差13票就能在會議中投票表決。澳洲外交部長沛恩表示，這代表著國際社會的勝利，希望能獲得正面的結果。

根據《雪梨晨鋒報》報導，這項提案要求世衛（WHO）秘書長譚德塞合作實地調查病毒源頭，並盡早啟動應對疫情的檢討。17日參與提案的成員國僅62國，不過現在卻有116國表態支持，根據世界衛生大會議事規則，只差13票就能通過動議。

沛恩（Marise Payne）表示，她對各國支持這項提案感到非常開心，這不僅是澳洲的戰略勝利，也是整個國際社會的勝利。英國貿易大臣伯明罕（Simon Birmingham）更直言，中國應該也要支持這項提案，「我希望中國可以加入，與各國一起調查新冠肺炎（COVID-19）的起源和全球的應對措施。」

根據WHO最新公布的資料，這份決議草案名稱為「應對新冠肺炎疫情」，草案內容旨在，深切關注新冠肺炎全球大流行對經濟和社會的負面影響，聲援受疫情影響的所有國家，並強調各國需要不受阻礙地及時獲得優質安全、有效及負擔得起的診斷工具、治療方法、藥物和疫苗等。

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►歐盟準備向WHA提案！對譚德塞提11點要求　共同調查病毒源頭

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