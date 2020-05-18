影／多國聲援仍無緣WHA...陳時中嘆「世界還存有霸權」　吳釗燮曝主要原因！

記者趙于婷／台北報導

台灣今年仍無緣世界衛生大會（WHA），衛福部部長陳時中和外交部部長吳釗燮今（18）日也在指揮中心同台說明。陳時中坦言「今天台灣時間下午6點，WHA就要舉行視訊會議，我們已經盡最大的努力了，但這次似乎是沒機會了。」而吳釗燮也向大眾說明為何這次國際聲援聲大，台灣仍無法參與的主要原因。

▲外交部長吳釗燮。（圖／指揮中心提供）

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陳時中說，對這樣的情形表達遺憾和不滿，目前已經決定要向WHO提出抗議函，抗議函已經寫好了，希望WHO未來可以堅守中立立場，不受政治干擾，全球健康權應該是平等的，台灣很願意提出協助，願意關注全球人的健康，這次沒辦法參與大會，和大家分享新冠肺炎防疫，真的相當遺憾。

另外，台灣新冠肺炎防疫有成，國際社會支持聲浪大，不少人也疑惑，為何台灣還是無法參與WHO和WHA？對此，吳釗燮說，中國大陸對WHA的控制和干擾非常強大，雖然現在很多國家都聲援台灣，但是無法改變WHO對台灣的態度，如果國際聲援力道大到可以抵抗中國大陸政府干預，台灣才會有機會。

吳釗燮也進一步提到，另一個主要原因就是，2005年中國大陸跟WHO有簽署秘密備忘錄，這也是牽制台灣所有的參與權，但也因為這次大會時程很短，實體會議應該會延到今年秋天，台灣也會進一步討論如何面對，這次是友邦國家和理念相近國家在大會上支持台灣。

陳時中最後也向台灣人民喊話「台灣要參與WHA的路還非常的長，世界還是存有霸權，但台灣不願意被矮化，台灣要用專業能力得到世界認同。」

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