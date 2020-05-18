蘋概三王重挫逾2%　台股收盤下跌74點、失守10800點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（18）日開盤以下跌61點開出，全日在平盤之下震盪，雖蘋概三王同步走弱，但有部分個股強勢支撐，指數一度往平盤靠近，隨後壓盤力道再度加重，指數終場收在10740點、下跌74點或0.69%，成交量1894.5億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以290元作收、下跌2.68%；鴻海（2317）收在75元、下跌2.72%；股王大立光（3008）以3860元作收、下跌5.04%。

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其他權值股表現，因油價連三周走高，台塑四寶中台塑化（6505）大漲3.36%，台塑（1301）收盤漲幅1.67%；南亞（1303）、台化（1326）則是尾盤翻黑收小跌。聯發科（2454）是表現強勢的電子權值股，今天以漲停價位開出，終場收在440.5元、上漲7.18%。

今日強勢族群再度回到防疫概念股，國光生（4142）、亞諾法（4133）、恆大（1325）、康那香（9919）等個股強勢收在漲停板。

類股表現中，生醫類股大漲3.5%、化學類股漲逾1%，其他類股、油電燃氣類股也相對強勢。而受到美中在華為問題的角力影響，電子股普遍疲弱，半導體、光電、其他電子、電子零組件等類股大幅受挫。

台股在三王的拖累之下呈現小跌，但日、韓、陸、港股都維持上漲，台股與其他亞洲市場相較表現弱勢。