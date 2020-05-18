梅雨下到周日　經濟部：水災緊急應變小組三級開設

▲經濟部災害緊急應變小組召集人曾文生次長（圖左邀集相關部會召開會議，針對全臺水情進行分析盤點。(圖／經濟部提供)

記者林淑慧／台北報導

黃蜂颱風昨已減弱為熱帶性低氣壓，但今（18）日晚間起又有一道梅雨滯留鋒面靠近，中央氣象局預估這波梅雨下到周日全台有雨，經濟部水利署今早9時30分水災緊急應變小組三級開設，以超前部署提前應變。

氣象局官員指出，梅雨鋒面影響期間不見得整天雨下個不停，但只要一但有對流發展起來，常會帶來短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣，這種對流胞往往無法在較早的時候明確指出在何時、何地出現，需要透過即時監測來預警。

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為因應明天起梅雨滯留鋒面影響，易有短時強降雨發生，後續恐有致災性大雨或豪雨發生，經濟部水利署指出，全國大型移動式抽水機共計1,525部，交由地方政府控管有1,426部，其中1,057部並已預佈至各縣市防汛熱點，可隨時啟動抽水、餘369部可機動調度支援。

▲經濟部水利署日前把握鋒面雲系，人工增雨作業團隊完成增雨作業。（圖／經濟部提供）

另外，水利署亦控管99部移動式抽水機支援待命，隨時機動因應各地方政府需求，而各地方政府並已簽訂移動式抽水機相互支援協定，水利署也將與地方政府保持密切聯繫，全力支援。

水利署官員指出，雖然輕颱黃蜂已減為熱帶性低氣壓，這一兩天仍為全台水庫集水區上游持續進水，水庫水位止跌回升，加上本周梅雨鋒面報到，不排除有豪大雨，評估屆時可讓水庫蓄水量再度提升。