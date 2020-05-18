兒童罕見炎症疑與新冠病毒有關　WHO：請保持警惕

▲WHO呼籲全球要了解罕見的兒童和青少年發炎併發症，可能與新冠疫情有關。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

世界衛生組織（WHO）呼籲，全球所有臨床醫生與國家當局和世界衛生組織保持警惕，進一步了解一種兒童和青少年容易感染的炎症綜合症，這可能與新冠病毒有關。據了解，美國和中國尚未將兒童視為疫情的高危人群，兒童佔確診病例的2％左右，但這個措施目前只針對丹麥、澳大利亞和中國的學生，其他國家則在評估這樣做的風險。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）15日說，「迫切需要」從世界各地收集更多數據，以更快了解綜合症，不僅可導致多器官衰竭，並類似於中毒性休克綜合症（toxic shock syndrome）和川崎病（ Kawasaki disease），這也是小孩會容易患上罕見的血管炎症，其中包括發燒、皮疹和手、口或腳發炎的跡象、低血壓或休克、胃腸道問題和心臟或血管異常等症狀。

根據世界衛生組織的數據，受到疫情感染的兒童通常表現出比成人輕的症狀，並不被認為是這疾病的主要傳播者，但關於兒童如何較容易被感染，目前尚未有科學證明。

▲世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

WHO表示，對這種病症的全部範圍尚不清楚，也不確定「歐洲和北美洲的地理分佈是否反映了真實的情況，或者是否只是在其他地方未認識到這病症。」

根據南華早報報導，澳大利亞國立大學傳染病專家兼副教授Sanjaya Senanayake表示，「沒有人期望在兒童身上看到這種病毒，這是一個出乎意料的發現，但是我們距離疫情只有5個月了，我們仍在學習「病毒」，並指出其他病毒也可能起作用。」

Senanayake還表示，這綜合症的感染風險將決定是否要重新開放學校的考慮因素，「在疫情活動較少的國家，送孩子上學仍然是合理的，因為我們認為感染病毒的孩子比例非常低。」